【妨礙司法公正】性侵案5家人涉妨礙司法公正　女童承認曾致電姑母發洩情緒

▲ 父涉性侵女兒案5家人涉妨礙司法公正，案件今於高等法院續審。經濟日報資料圖片

父親涉性侵13歲女兒案脫罪後，女童父母、祖父母及叔父否認串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件今（26日）於高等法院續審。父親代表律師盤問現年17歲X時指，X於剛過去的周末曾致電姑母，責罵對方為何將不利於她的電話訊息交給辯方，質疑她未有理會法庭命令談及本案。X否認談及案件，只是純發洩情緒。X指得知姑母將其資料交給辯方後感到崩潰，「我一個對5個律師，仲一隻腳插落嚟」。

5名被告是X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父和65歲祖父。X父親、叔父及祖父母同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間，使X在高院一刑事案審訊中更改原擬作出的證供。X父母另同被控於2018年10月20日，使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高院一刑事審訊中作供。

現年17歲X今續作供，父親代表律師盤問時指，X於上周六（24日）曾致電指責姑母，將對其不利資料予辯方。X承認曾致電姑母兩分鐘，X指自己有情緒問題，最初姑母稱「兩邊都唔幫」，後來卻發現「唔係咁，正常人都會嬲啦」。

X又指過去的周六日曾入院，代表律師則指法官已提醒不能與其他人談及本案，X供稱知道，她只是純發洩情緒，並否認要求姑母交回資料。X供稱並不知道姑母向辯方交出的資料是甚麼，只知道對她不利，「我好崩潰，我一個對5個律師，仲一腳插落嚟」。X指後來問及阿姨，得知是有關其「鎅手」資料。

X另承認曾於今年2月10日，向姑母傳出whatspp短訊，指自己「變衰咗」，並提及吸煙事件。

X於代表律師盤問下承認，父親及父親一家一向重男輕女，加上胞弟與祖母同日出生，故特別偏心愛錫胞弟。

代表律師指出，父親所涉性侵X案開審前數月，即2018年4月起，X曾與母親探監3次，X曾向父親稱「唔知搞到咁大件事」，又指「上庭會交代清楚件事還爸爸清白」，X表示「唔記得」。代表律師指X於該案中作供屬自願，沒有任何人威嚇或利誘她作供，X不同意，並指「佢哋叫我順律師意思，到嗰刻唔知點講，夾硬講啲嘢出嚟」。

代表律師又指，X與母親於2018年10月20日返回深圳，因擔心於該案審訊時傳媒會公開身分，X供稱當時是這樣說，亦是其中一個原因。代表律師指X現時因精神問題需服藥，服藥後會影響記憶衰退，X同意，並指自2019年3月中入住宿舍後記憶開始衰退，X指因出現幻聽及不能入睡而求醫，但X指有些事情會記得很清楚。

代表律師引述該性侵案部份證人口供及證供時指，X曾問及母親「點解搵個咁衰嘅人做老公」，X稱兒時曾問過母親「點解搵個咁樣衰嘅老公」。代表律師向X指出，就該性侵案作供之答案均是由她本人說出來，並沒有任何人利誘她，或著她「裝傻扮懵」，而她所簽署的口供亦是自願作出，並沒有受任何人影響，X否認說法。

母親代表律師盤問時指，據X口供顯示，母親曾顯示感到左右為難，著X自己做決定。X供稱同意，並表示因此「好嬲佢」。代表律師又指，母親曾表示「唔知點算，好驚上法庭，因為好醜，會俾全世界知個名」，X表示同意。

聆訊明(27日)續。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧