【學生流失】公營中小學剩餘學額急增近8,000個　小學激增75%　料涉移民潮

▲ 移民潮衝擊學界，據教育局數據顯示全港公營學校學額空缺在本學年內增加近8,000個。（資料圖片）

教育局數據顯示，截至上月底，本學年公營中小學共有多達5.5萬個剩餘學額，較去年10月、即8個月前增加近8,000個，而小學剩餘學額數目更激增75%，意味本學年尚未結束已有大批學生退學，平均每間小學流失12人，每間中學亦流失7人；目前以高中剩餘學額最多，佔逾2.8萬個，小一、二空缺學額數目均超過2,000個。

綜合教育局近日發布《學生人數統計報告書》及學額空缺參考數據，截至去年10月中，全港公營小學（包括官津校）共有300,521個學額，扣除實際上有293,323名學生，即有7,198個學額空缺。

不過，按局方截至今年6月底數據，全港公營小學剩餘學額增至12,587個，即本學期尚未結束、在過去8個月再多出5,389個小學學額，激增74.87%，佔學生人數1.84%。

公營中學方面，官立、資助及按位津貼中學截至去年10月，共有39,937個剩餘學額，亦較上月底42,547個學額空缺，多出2,610個學額，增幅為6.54%、佔學生人數1.01%。

截至上底，整體以高中級別有較多學額空缺，中四至中六共有28,320個，各級依次佔9,584、11,511及42,547個；小學則以初小有較多學額空缺，小一及小二分別佔3,149及2,594個。

前教育界立法會議員葉建源指出，數據反映大批學生在學期結束前退學，形容情況罕見，預料與港人移民潮有關。他續指，由於不少人在暑假移民，預計9月新學年會錄得更多剩餘學額，憂此現象會對本港中小學造成動盪，導致縮班、甚至殺校，長遠影響教育質素，籲政府及早構思對策，包括安排小學全面落實小班教學、下調開班級等。

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記者：馮琪雅