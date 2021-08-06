【開學系列】水樽含BPS干擾荷爾蒙致早熟　兒童水樽點揀最安全？

▲ 水樽含BPS干擾荷爾蒙致早熟，TOPick為大家檢查25款兒童水樽，認識BPA和BPS。

暑假期間，不少父母均會為子女添置新的開學用品，水樽是必備用品之一。以往水樽常見成份BPA（雙酚A）被發現含類雌激素，可干擾荷爾蒙影響生殖及發育，近年市面出售的膠水樽大多標榜「BPA-Free」，然而其代用的BPS（雙酚S），據指都有類同雙酚A的不良影響，到底兒童水樽點揀最安全？

TOPick近日到大型百貨公司AEON、LOG-ON、運動商店等，搜查市面出售的25款水樽，其中9款標示不含BPA、不含BPS，包括「Sanrio Hello Kitty水樽」「Sanrio Little Twins Stars水樽」、「Sanrio Ahirunopekkle水樽」、「Sanrio Cinnamon水樽」、「Nalgene16oz 窄口 無雙酚 A 水樽」等，以上水樽塑膠物料均採用美國研發最新塑料材質「Tritan」（共聚酯），並全部通過美國糧食及藥物管理局（FDA）檢測。

9款標示不含BPA、不含BPS水樽清單如下：

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而在是次搜查中，亦發現其中15款標示不含BPA/BPA-free，另有1款沒有標示不含BPA、BPA-free及不含BPS。其中「Lexngo矽膠水樽」採用矽膠物料，售價是所有產品中最貴，售139元。其特色是喝完水後可以捲摺起來，節省空間。產品符合「LFGB」德國食品與日用品法及FDA的規定，標榜不含BPA，但未有提及是否不含BPS；「KAKAO FRIENDS 不含雙酚A水樽」採用PETG（非晶型共聚酯）物料，通過FDA檢測，不過耐熱上限為60度，其耐熱溫度由-15度至最大100度，其售價為65元。

而「HELLO KITTY TRITAN 彈蓋直飲水樽」主要由「Tritan」（共聚酯）製成，註明不含雙酚 A。而水樽則由聚丙烯（polypropylene，PP）及矽膠組成，據了解，PP是一種安全的食物容器用塑膠，而上述產品標示未有提及是否含BPS。

15款BPA-Free 水樽及其他水樽清單如下：

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BPA是甚麼？



BPA是一種化學物料，具有質量輕、透明性佳、耐衝擊性、可耐熱等特性，在生產聚碳酸酯 （ Polycarbonate簡稱PC） 水樽時，可強化塑膠的防碎性及透明度，令水樽更耐用及耐熱。

本港食物安全中心指，BPA急性毒性偏低，不會致癌。然而，有動物實驗研究結果顯示，低劑量BPA會對動物的神經系統、發育期的行為和生殖系統有不良影響。

食安中心支持業界停止製造和出售含BPA的奶瓶和嬰兒學習杯，並致力以其他物料取代BPA或盡量減低食物罐內的BPA含量。食物容器製造商亦須為產品的指定用途提供指示，包括指定溫度和使用限制。

研究：BPS含內分泌干擾素致早熟

近年市面出售的膠水樽幾乎全部標榜不含BPA，不過其替代物BPS疑亦有類似BPA的影響，可干擾荷爾蒙致早熟。美國內分泌協會於2017年4月發表報告指，BPS含有內分泌干擾素，有機會增加乳癌風險。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）早前發表的最新研究亦指，低濃度的BPS對胚胎的影響與BPA相若，BPS能夠加速胚胎的發展，並同時干擾動物的生殖系統，可能增加早產或早熟的機會。

不過，從外觀難以得知水樽是否含有BPA或BPS，理工大學未來食品研究院督導委員會成員梁嘉聲博士接受TOPick訪問時解釋，BPA即雙酚A，BPS是雙酚S，它們是製造塑膠的原材料，不少水樽在樽底會列明數字，由1至7均有，食物包裝材料包括1、2、4、5、7。

▲ 理工大學未來食品研究院督導委員會成員梁嘉聲博士接受TOPick訪問，從外觀難以得知水樽是否含有BPA或BPS。（越玲瓏）

標示BPA-free不一定安全

對於市面上水樽常見標示BPA-free，或水樽低有三角形7，梁博士稱，那是因為很多製造商見禁用BPA，那就用其他，如BPS，還有BPF等，衍生BPA-FREE出現，奶樽則用PP，他認為，水樽標示BPA-free不一定安全，

BPA -FREE，不是真的free，不是絕對安全，有少少風險，最好只是裝水，水溶性低，風險就低。提醒別裝其他飲料，如牛奶、果汁等，容易釋放水樽塑膠的成分。

他稱，BPA-FREE好處在於不會那麽容易分解，可以重復使用，耐熱程度較高。

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責任編輯：黃存新、梁節儀