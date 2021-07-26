《鬼同你住》銅鑼灣設「逃出劏房」電影體驗館　陳果率黃又南邵音音試玩

▲ 《鬼同你住》

繼《三夫》後，香港金像導演陳果新作《鬼同你住》將於8月5日公映。陳果繼續玩血腥恐怖及諷刺幽默，借鬼故事批判香港樓市荒謬外，更玩埋電影體驗館，早前陳果就率領主角黃又南與邵音音一起為「逃出劏房」電影體驗館揭幕。



《鬼同你住》聯乘銅鑼灣糖街製片廠而特別設計期間限定「逃出劏房」電影體驗館，還原度恐怖劏房，讓參加者感受香港「鬼咁恐怖」的土地供應問題。

同時考驗玩家解謎逃生能力，在密閉壓迫的狹隘劏房中，根據電影中死於非命的「強仔」生前留下的種種線索，於限時30分鐘內完成密室逃脫任務，包保玩家迷失於電影與現實之間！按此連結查閱詳情按此。

導演陳果見到1比1還原的戲中場景的「逃出劏房」電影體驗館，大讚精緻過癮。

自言一向膽小、相信有鬼所以非常容易自己嚇自己的黃又南，更現場親身試玩，扮演無辜租客被職員反鎖在狹小而黑暗的劏房內，剛開始已被嚇得呱呱大叫！中途亦出現「卡關」，要靠職員提示才能成功逃出生天。結果仔他了少於30分鐘逃出，成績算合格。

音音姐戲份集中在別墅豪宅，所以來到「劏房」都覺得很新奇。見劏房空間狹小，影合照時更自動請纓要坐在廁板上。

她坦言唔怕鬼，問到如何幫陳果導演營造恐怖氣氛，音音姐爆笑話自己素顏最恐怖：「其實我唔化妝、一瞪大眼、歪起嘴，就係人見到都驚！」

但陳果導演卻表示音音姐在戲中要化老妝扮98歲，要花幾小時來準備，非常專業。

「逃出劏房」電影體驗館設計概念源自《鬼同你住》戲中一段情節：太保演的無良業主扭盡六壬，千方百計將自己層唐樓改裝成10多間劏房出租謀利，但「鬼仔」強仔（李鎧霖飾）老是常出現大搞破壞。

原來強仔在劏房出生，一直跟家人住在劏房，4歲時卻遇上媒氣意外洩漏而中毒慘死。因為死於非命，陰魂不散，仍終日流連劏房，作弄大小朋友，搞鬼嬉戲.....