【MIRRORXERROR】Dee+Lokman+Stanley齊拍廣告　邊玩疊羅漢邊轉碗

▲ 「ViuTV一哥」ERROR成員何啟華（Dee）、MIRROR成員楊樂文（Lokman）和邱士縉（Stanley）齊齊接拍廣告。

「ViuTV一哥」ERROR成員何啟華（Dee）、MIRROR成員楊樂文（Lokman）和邱士縉（Stanley）齊齊接拍廣告，三子的爆笑演出相信定必令404和鏡粉都看得很開心。

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▲ 「ViuTV一哥」ERROR成員何啟華（Dee）、MIRROR成員楊樂文（Lokman）和邱士縉（Stanley）像雜技團般一邊玩疊羅漢。

Dee要一邊跳舞一邊撈米線，左扭右扭的，他笑說：「我跳舞太厲害，這些根本難不到我呢！」之後三子又唱又跳，Lokman更創意點子多多，欲幫忙想出新的宣傳方法配合譚仔「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」。

鏡頭一轉，他已和Stanley換上夏威夷衫上陣，不過Dee哥竟然換錯紫色草裙，連工作人員也怕他真空走光，笑爆全場。同時，有人提議三子像雜技團般一邊玩疊羅漢，一邊玩轉譚仔碗，Stanley笑說：「我們現在這樣撈法，這樣夠創新吧！」

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▲ 三子忍不住口嚷着要吃譚仔撈米線。

不過坐在最底層的Lokman，因為將長頭髮紮起，他的髮髻正正頂着Dee哥的敏感部位，又不停郁動，令Dee哥感到極之尷尬，他無奈說：「他的髮髻連環攻擊我呀！」

拍攝尾聲，三子忍不住口嚷着要吃譚仔撈米線，他們忍不住偷偷吃了，而操到一身肌肉的Stanley則笑謂要以力量去撈勻米線，然後一啖一啖填飽肚子。眼見Stanley吃得這麼開心，Dee亦來一招「鳳凰不死撈」，愛吃辣的Dee說：「其實夏天吃撈米線是最好選擇，吃時感覺沒有這麼熱！

在家吃再辣一點也沒所謂，因為可以開大冷氣邊吃邊嘆呢！」Stanley又搞笑說：「不如叫埋Anson，那樣便是Anson撈囉！」Lokman不禁取笑他：「嘩，很爛呀！是你想出來的嗎？」

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