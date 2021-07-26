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【東京奧運】參考東奧開幕禮表現節目　香港警察「照辦煮碗」製警察版項目圖標

社會 18:02 2021/07/26

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港警方製作「警方版」項目圖標。（香港警察Facebook）

東京奧運7月23日正式揭幕，其中在開幕禮的一個表演節目，參考日本綜藝節目「超級變變變」，表演者以不同肢體動作搭配道具展示出50種運動項目圖標。香港警隊亦「照辦煮碗」，將香港警察的工作製作成圖標，同時藉此支持香港運動員。

【港隊賽果】東奧7月23日正式揭幕　46名運動員出戰13項目【不斷更新】

【港隊賽果】張家朗男子花劍連追6分挫俄國選手　殺入個人賽4強創劍擊隊最佳成績。詳情即看：【下一頁】

警方在其Facebook發文，指看到港隊健兒在賽場上為港爭光，故利用東奧的特色設計了數個警察的圖標，並指警隊的工作如運動項目多元化。警方亦在文末指，「香港警察繼續全力為香港運動員打氣！香港隊加油！GO Hong Kong Team！」

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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