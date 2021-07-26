【東京奧運】參考東奧開幕禮表現節目　香港警察「照辦煮碗」製警察版項目圖標

▲ 香港警方製作「警方版」項目圖標。（香港警察Facebook）

東京奧運7月23日正式揭幕，其中在開幕禮的一個表演節目，參考日本綜藝節目「超級變變變」，表演者以不同肢體動作搭配道具展示出50種運動項目圖標。香港警隊亦「照辦煮碗」，將香港警察的工作製作成圖標，同時藉此支持香港運動員。

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警方在其Facebook發文，指看到港隊健兒在賽場上為港爭光，故利用東奧的特色設計了數個警察的圖標，並指警隊的工作如運動項目多元化。警方亦在文末指，「香港警察繼續全力為香港運動員打氣！香港隊加油！GO Hong Kong Team！」

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記者：曾卓鋒