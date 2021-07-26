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【涉非法集結】涉於紀律部隊宿舍外非法集結　27歲男認罪兩男生10月開審

社會 18:12 2021/07/26

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3男涉非法集結27歲男認罪，兩男生否認控罪10月開審。經濟日報資料圖片

2019年8月有人在黃大仙紀律部隊宿舍外一帶聚集、燒衣紙及照射鐳射筆等，3名男子事後被控非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪。案件今（26日）於觀塘裁判法院再訊，其中1名27歲後台工作者承認兩罪，案件押後至8月9日判刑，以索取被告的背景報告，被告還押候判。另外2名男生則否認控罪，押後10月開審。

涉案3名被告依次為鍾濠全（27歲、後台工作者）、梁文傑（21歲、學生）及洪英展（22歲、學生）。控罪指3人於2019年8月9日，在黃大仙東頭村道及沙田坳道交界，與陳銘浚、禢蔚彥及其他不知名人士參與非法集結；鍾濠全另被控管有2個能發出鐳射光束的裝置。

首被告鍾濠全承認兩項控罪，案情指，事發時正值盂蘭節前後，有人發起於案發當晚圍堵黃大仙紀律部隊宿舍。案發日晚上，近百人在東頭村道及沙田坳道交界一帶聚集，撒及火燒衣紙，另有人用鐳射筆照射在場執勤的警員，警員多次警告在場人士散開。及至凌晨時分，3名被告被捕，首被告在褲袋被搜出2支鐳射筆。

主任裁判官錢禮將首被告的案件押後至8月9日判刑，期間會為他索取背景報告，期間還押候訊。另外2名被告則否認控罪，排期於10月13日開審，審期2天，續准保釋候訊。

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記者：林欣樂

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