【聲夢傳奇】15位學員8月首開售票演唱會　TVB乘勢開拍《聲夢》校園劇

▲ 《聲夢傳奇》演唱會8月舉行。

《聲夢傳奇》學員8月首開演唱會！音樂比賽節目《聲夢傳奇》首季雖已圓滿結束，不過TVB已部署連串力捧《聲夢》大計，除落實為炎明熹、姚焯菲等人氣學員開拍青春劇，《聲夢》15位學員亦將在8月14-15日舉行首次售票大型演唱會。

今日TVB旗下唱片公司星夢娛樂在官方社交平台公布演唱會詳情，是次音樂會名為《聲‧夢飛行》，於8月14至15日於旺角麥花臣場館演出，票價分為$580及$780，門票將於7月28日（三）早上10時起於Cityline網上公開發售。

▲ 《聲夢傳奇》演唱會公布詳情。

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星夢官網介紹演唱會，寫道：「經歷了整整一年時間，15位對音樂充滿熱誠的年青人，成功追夢，踏上了聲夢舞台。過程中跨代歌手發揮傳承精神，分享歌唱技巧及舞台經驗，而學員經過訓練、考驗及重重淘汰難關，亦一一成長。無論最終得獎與否，他們都把握難得的機會，在舞台上發放自己的光芒，當中多位學員更突顯實力，深得觀眾及粉絲們的擁護及支持。」

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8月開拍青春劇

《聲夢傳奇》15位學員將登上大舞台，演出陣容有：炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）、文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、張馳豪（Aska）、林君蓮（Kaitlyn）、詹天文（Windy）、黃奕斌（Hugo）、潘靜文（Sherman）、孫漢霖（Steven）、林沚羿（Venus）、蔡愷穎（Lolita）、林智樂（Felix）人氣急升。

另外，早前TVB高層曾志偉亦透露將會為《聲夢》學員開劇，日前烑焯菲已表示收到通知8月份會開拍，題材是青春校園劇，Chantel並指希望可以演炎明熹的妹妹。

同場加映：鍾柔美姚焯菲訪問