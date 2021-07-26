【資格審查】選委會提名下周展開　參選人須申報有否與外國或台灣政治組織聯繫

負責選出特首的1,500人選舉委員會，選舉將在9月舉行，提名期則於下月6日至12日開始。選舉事務處今日上載「候選人資格審查補充資料表格」，各候選人都需要填妥，當中被詢問有否與外國或台灣政治性組織有聯繫。

根據表格，候選人需要填上國籍，並申報在中國以外國家的居留權。另外，候選人要申報，有否與任何香港政治性組織、外國或台灣政治性組織有聯繫，如有要交代組織名稱及聯繫詳情。

候選人也要申報有否持有英國國民（海外）護照（BNO），即使已經過期也要申報，也要交代申請BNO的資格為何。

此外，表格也詢問，候選人是否擁有台灣身份證、旅遊證件或居留權，以及有否在外國或台灣的政府部門、官方機構、情報機關、軍隊或軍事機構工作。

除了候選人資料，也要填寫其配偶的個人資料，並且要同意，維護國家安全委員會、資格審查委員會等查核申報資料。

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責任編輯：陳宛彤