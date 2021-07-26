  • 31°C
香港時間 : 2021726日 (週一) 20:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資格審查】選委會提名下周展開　參選人須申報有否與外國或台灣政治組織聯繫

政治 18:42 2021/07/26

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

負責選出特首的1,500人選舉委員會，選舉將在9月舉行，提名期則於下月6日至12日開始。選舉事務處今日上載「候選人資格審查補充資料表格」，各候選人都需要填妥，當中被詢問有否與外國或台灣政治性組織有聯繫。

根據表格，候選人需要填上國籍，並申報在中國以外國家的居留權。另外，候選人要申報，有否與任何香港政治性組織、外國或台灣政治性組織有聯繫，如有要交代組織名稱及聯繫詳情。

候選人也要申報有否持有英國國民（海外）護照（BNO），即使已經過期也要申報，也要交代申請BNO的資格為何。

此外，表格也詢問，候選人是否擁有台灣身份證、旅遊證件或居留權，以及有否在外國或台灣的政府部門、官方機構、情報機關、軍隊或軍事機構工作。

除了候選人資料，也要填寫其配偶的個人資料，並且要同意，維護國家安全委員會、資格審查委員會等查核申報資料。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【完善選舉制度】鄭若驊︰新選委會仿如「壓艙物」　保障社會整體利益
16:11 2021/05/30
【完善選舉制度】鄭若驊︰新選委會仿如「壓艙物」　保障社會整體利益
九龍社團聯會設委員會宣傳國安　林鄭冀選委會為港選賢與能
19:18 2021/07/19
九龍社團聯會設委員會宣傳國安　林鄭冀選委會為港選賢與能
【選委會選舉】傳媒查閱選民登記冊禁止抄寫資料　選舉事務處：規定跟以往相同
22:34 2021/07/19
【選委會選舉】傳媒查閱選民登記冊禁止抄寫資料　選舉事務處：規定跟以往相同

你可能感興趣

【完善選舉制度】鄭若驊︰新選委會仿如「壓艙物」　保障社會整體利益
16:11 2021/05/30
【完善選舉制度】鄭若驊︰新選委會仿如「壓艙物」　保障社會整體利益
九龍社團聯會設委員會宣傳國安　林鄭冀選委會為港選賢與能
19:18 2021/07/19
九龍社團聯會設委員會宣傳國安　林鄭冀選委會為港選賢與能
【選委會選舉】傳媒查閱選民登記冊禁止抄寫資料　選舉事務處：規定跟以往相同
22:34 2021/07/19
【選委會選舉】傳媒查閱選民登記冊禁止抄寫資料　選舉事務處：規定跟以往相同
選舉委員會 選舉 BNO 香港 選舉事務處

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】