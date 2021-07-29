【永不放棄】腦癱女生DSE考獲6科11分　成績落差感失望盼日後銜接大學

▲ 香港耀能協會賽馬會田綺玲學校腦癱女生DSE考獲6科11分，成績與預期落差大感失望，盼日後銜接大學。

中學文憑試（DSE）於7月中旬放榜，就讀於香港耀能協會賽馬會田綺玲學校的沈小筵，既是應屆DSE考生，也是一名患有痙攣性截癱的女生。DSE放榜前一天，小筵雖感緊張，但仍好好睡一覺迎接DSE放榜的大日子。她還記得，出門前媽媽對她說：「千萬不要哭！成績好與不好都不要哭。」

但在收到成績表，看見成績的那一刻，小筵崩潰地哭出來，「我接受不到這個成績。」她之前的表現一直平穩，預計DSE會獲得18分，最終6科成績共取得11分。她從來沒想過英文科及選修科成績與預計分數的差距甚大，

本來有信心的選修科沒想到只獲2分，收到成績就大哭、崩潰，但我覺得是一種釋放，冷靜過後還是感恩。

小筵感恩在不同的階段均收到不同院校的有條件取錄，「無論是高級文憑或學士學位，我都收到有條件取錄，惟最後因自己的成績未能達標而入讀。」

▲ 小筵是應屆DSE考生。（相片由受訪者提供）

未來升讀基礎文憑 望銜接讀特殊教育

小筵流淚過後，微笑繼續面對。她到沙田香港專業教育學院確認社會服務基礎文憑，修讀時間為期一年，為將來打好基礎。她最希望，在一年後能夠升讀特殊幼兒照顧及融合教育高級文憑課程，將來以自身經歷幫助有需要的人。小筵又感謝媽媽在溫習的過程中從沒施壓，得悉她的成績後，媽媽對她說了一句話：「唔緊要，最重要對得住自己。」樂觀的小筵勇於接受生活的挑戰，堅定地向特殊教育發展，

我在特殊的環境長大，想以自身經歷幫助與我有相同經歷的人。

1歲確定患腦癱下肢無力

在1歲前小筵各方面發展正常，但到該走路的時候，她卻遲遲不會站起來行走，媽媽憶起，「看見她用腳尖用力蹬，但還是站不起來，從姿勢看，與正常人有點不一樣。」媽媽立刻帶小筵到醫院檢查，醫生一看她的姿勢便確定她或是一位腦癱病人，下肢無力與麻痺。

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西醫沒有治療方法，媽媽惟有尋求中醫的幫助，自女兒確定患痙攣性截癱後，媽媽每天帶著小筵外出針灸、做物理治療，直到小筵5歲終於能站立走路。即使小筵能站起來走路，但醫生指隨著成長、身體機能退化，她需要大量運動訓練肌肉，以支撐上身的重量，因此媽媽從小便督促她做運動。

我不想她退後，我不想她將來坐輪椅，我想她可以自己愈來愈好地走出去。

天性樂觀的小筵從不埋怨自己的不幸，面對手部疼痛仍堅持努力讀書，盼望將來銜接到大學修讀特殊教育執教鞭，幫助有需要的人。

【堅毅學生】腦癱中六女生不甘一世坐輪椅 發奮考DSE盼讀特殊教育助同路人【下一頁】

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記者：梁節儀