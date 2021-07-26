  • 31°C
香港時間 : 2021726日 (週一) 20:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離開大台】何雁詩正式跟TVB合約期滿　IG宣布離巢：呢個世界好大

娛樂 19:15 2021/07/26

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

何雁詩離開TVB。

何雁詩（Stephanie）去年底宣佈約滿星夢娛樂，成為獨立歌手。但仍跟TVB仍有經理人合約，至近日她跟公司的合約期已結束，今日何雁詩在IG宣布已跟TVB結束賓主關係，正式離開大台。

何雁詩在IG撰文：「估唔到我人生第一份工一做就做左12年 由中學畢業到結婚都係係呢間公司渡過🤘🏻 我所有關於呢一個行業嘅知識，都幾乎完全係TVB學習翻黎 不過，呢個世界係好大架（㗎），有好多地方&事情我都仲未見識過同埋需要學習。我都係時候跳出自己嘅comfort zone，去出面嘅世界學習一下。所以呢⋯」

何雁詩自資做歌手感負擔大　出碟考驗鄭俊弘會否付錢支持

何雁詩宣布離巢。（取自IG）

她續稱：「由明天開始，我就會展開人生&事業的新一頁啦！好多謝各位TVB同事一直以來的照顧，特別係 tvb mom 👩‍👦 @lokvirginia 對我一直的包容和理解❤️ 所有照顧過我嘅同事&得力金牌歌手經理人 @fatto_by 😂 仲有各位一齊捱通頂，一起笑一起燥嘅兄弟姐妹們😂 多謝你地俾我嘅所有回憶🙏 江湖再見」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

何雁詩自小開始打高爾夫球，10歲曾加入香港高爾夫球代表隊，並在多個比賽中代表香港。14歲時開始學習音樂，更於伯樂音樂學院修畢聲樂錄音及演繹技巧課程。

09年7月，年僅16歲的何雁詩參加了第一屆《超級巨聲》而簽約無綫電視，正式入行。15年1月，她在劇集《四個女仔三個BAR》飾演「姚翠花」與陳凱琳、陳瀅、劉佩玥等人合作，同年3月24日，她正式加盟星夢娛樂。17年4月，何雁詩與同門的鄭俊弘公開戀情。至去年1月宣布結婚。

同場加映：劉佩玥訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【解構心機女】何雁詩累鄭俊弘被封軟飯王　朱敏瀚爆馮盈盈最有機心
16:50 2021/04/07
【解構心機女】何雁詩累鄭俊弘被封軟飯王　朱敏瀚爆馮盈盈最有機心
【勁歌金曲】何雁詩被陳海琪狠批爆喊　唱歌節目變批鬥大會網民反應兩極
10:41 2021/04/23
【勁歌金曲】何雁詩被陳海琪狠批爆喊　唱歌節目變批鬥大會網民反應兩極
【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生　余德丞因一個理由不愛蔡思貝
16:07 2021/03/22
【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生　余德丞因一個理由不愛蔡思貝

你可能感興趣

【解構心機女】何雁詩累鄭俊弘被封軟飯王　朱敏瀚爆馮盈盈最有機心
16:50 2021/04/07
【解構心機女】何雁詩累鄭俊弘被封軟飯王　朱敏瀚爆馮盈盈最有機心
【勁歌金曲】何雁詩被陳海琪狠批爆喊　唱歌節目變批鬥大會網民反應兩極
10:41 2021/04/23
【勁歌金曲】何雁詩被陳海琪狠批爆喊　唱歌節目變批鬥大會網民反應兩極
【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生　余德丞因一個理由不愛蔡思貝
16:07 2021/03/22
【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生　余德丞因一個理由不愛蔡思貝
何雁詩 鄭俊弘 演員 娛樂人物職業 超級巨聲 TVB 陳瀅 歌手 陳凱琳 劉佩玥

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】