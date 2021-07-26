【離開大台】何雁詩正式跟TVB合約期滿　IG宣布離巢：呢個世界好大

▲ 何雁詩離開TVB。

何雁詩（Stephanie）去年底宣佈約滿星夢娛樂，成為獨立歌手。但仍跟TVB仍有經理人合約，至近日她跟公司的合約期已結束，今日何雁詩在IG宣布已跟TVB結束賓主關係，正式離開大台。

何雁詩在IG撰文：「估唔到我人生第一份工一做就做左12年 由中學畢業到結婚都係係呢間公司渡過🤘🏻 我所有關於呢一個行業嘅知識，都幾乎完全係TVB學習翻黎 不過，呢個世界係好大架（㗎），有好多地方&事情我都仲未見識過同埋需要學習。我都係時候跳出自己嘅comfort zone，去出面嘅世界學習一下。所以呢⋯」

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▲ 何雁詩宣布離巢。（取自IG）

她續稱：「由明天開始，我就會展開人生&事業的新一頁啦！好多謝各位TVB同事一直以來的照顧，特別係 tvb mom 👩‍👦 @lokvirginia 對我一直的包容和理解❤️ 所有照顧過我嘅同事&得力金牌歌手經理人 @fatto_by 😂 仲有各位一齊捱通頂，一起笑一起燥嘅兄弟姐妹們😂 多謝你地俾我嘅所有回憶🙏 江湖再見」

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何雁詩自小開始打高爾夫球，10歲曾加入香港高爾夫球代表隊，並在多個比賽中代表香港。14歲時開始學習音樂，更於伯樂音樂學院修畢聲樂錄音及演繹技巧課程。

09年7月，年僅16歲的何雁詩參加了第一屆《超級巨聲》而簽約無綫電視，正式入行。15年1月，她在劇集《四個女仔三個BAR》飾演「姚翠花」與陳凱琳、陳瀅、劉佩玥等人合作，同年3月24日，她正式加盟星夢娛樂。17年4月，何雁詩與同門的鄭俊弘公開戀情。至去年1月宣布結婚。

同場加映：劉佩玥訪問