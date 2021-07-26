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【港隊賽果】張家朗花劍8時10分決賽衝金　林鄭：請市民放低工作睇直播

社會 19:12 2021/07/26

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林鄭月娥於辦公室收看直播，睇張家朗劍擊四強戰。（林鄭fb）

香港男子花劍運動員張家朗，今日（26日）奪得男子個人花劍決賽入場券，於晚上8時10分衝金，對手是上屆巴西里約奧運金牌得主、意大利GAROZZO Daniele。特首林鄭月娥於fb發文，請全港市民到時放低手上工作，觀看電視直播，全力支持張家朗爭奪奧運金牌。

林鄭月娥於傍晚6時許，聯同民政事務局局長徐英偉、體育專員楊德強等官員，在電視機前睇直播，支持張家朗。張家朗與27歲捷克劍手Choupenitch Alexande爭入決賽，張於開局已取得優勢，最終以15:10勝出，奪得決賽入場券。

林鄭稱，熱烈祝賀張家朗在東京奧運男子個人花劍晉級決賽。她提醒市民決賽於晚上8時10分舉行，請全港市民到時放低手上工作，觀看電視直播，全力支持張家朗爭奪奧運金牌。

東京奧運劍擊項目踏入第三日，港隊派出3人出戰男子花劍個人賽，張家朗是第二次征奧。他先在32強以15:12力克法國劍手Julien Mertine，16強硬撼世界「一哥」、意大利名將科高尼（Alessio Foconi），終以15:3勝出，晉級8強。張家朗在8強面對俄羅斯奧委會（ROC）選手Kirill Borodachev，一度落後9:14，頂住巨大壓力下連追6分，反勝15:14晉級4強。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：吳卓峰

 

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