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【運動員爸爸】前奧運金牌選手榮升3孩爸　牙買加閃電︰湊B比破紀錄更難

育兒經 11:01 2021/07/27

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短跑世界紀錄保持者牙買加Usain Bolt 現時是3孩爸爸，有感湊B不容易。

奧運正進行得如火如荼，曾勇奪多面奧運金牌選手指出有一件事比起破世界紀錄更難。短跑世界紀錄保持者「地表最快」的牙買加Usain Bolt 現時是3孩爸爸，大女2歲多，而一對孖仔只是初生BB。他表示湊B比破紀錄更難，現時的自己比起為閃閃發光的獎項，更會為孩子感到自豪。

Usain Bolt奪得8次奧運金牌，是短跑世界紀錄保持者。（IG圖片）

奧運金牌選手成3孩爸

據英國《鏡報》報道，現年34歲有「牙買加閃電」之稱的Usain Bolt奪得8次奧運金牌，是短跑世界紀錄保持者，目前保持9秒58的男子100公尺和19秒19的男子200公尺的兩項世界紀錄，他在2017年的田徑世錦賽後宣布退休。

Usain跟模特兒女友Kasi Bennett一起約6年，2人育有3孩，大女名為Olympia Lightning Bolt，在2020年5月17日出世。於6月下旬，Usain在IG分享了一家五口照片，對外正式宣布一對孖仔出世了，大孖及細孖取名為Saint Leo Bolt 及Thunder Bolt，並未說明雙胞胎是何時出生。

Usain跟模特兒女友 Kasi Bennett育有3孩。（IG圖片）

湊B比破紀錄更難

Usain很享受成為爸爸，不時分享父女日常，他曾在IG向女友及女兒示愛，感謝女友與他共度很多特別日子，將女兒帶到他的人生，是他生命中最美麗的禮物，孩子會讓他成為更好的人、更好的爸爸。

今年約6月，一家三口變成一家五口，Usain要同時照顧3孩，有感爸爸不易做。他表示要同時照顧1個2歲幼兒加一對雙胞胎是相當困難，尤其當孩子們一起哭鬧，場面一片混亂，叫他束手無策。世界紀錄保持者的他笑言湊B比破紀錄更難，「照顧小孩比在9.6秒內跑完100公尺還困難」。

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見證孩子成長勝過奪獎

雖然湊仔不易，但Usain樂在其中，比起閃閃發光的獎牌，自己的孩子更讓他感到自豪，並很認同不少父母，當有了第一個孩子時，生活就會改變，而這些是Usain很喜愛的。

我真的很期待看到孩子成長，他們會否喜歡田徑運動，或者不愛任何運動呢？小朋友每天都會給你新事物，他們會讓你笑、讓你快樂。

Usain是開明爸爸，在體壇上大放異彩的他未有要孩子繼承其衣缽，反而不鼓勵孩子從事田徑或短跑運動，因為深深體會到這是艱困、很大壓力，然而，如果小朋友想從事田徑運動或其他工作，他都會支持。

同場加映︰唐氏少女捱過血癌化身小飛魚　母見證奪獎成世界冠軍︰以女兒為傲

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責任編輯：王明芳

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