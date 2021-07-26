【港隊賽果】陳茂波為張家朗打氣　呼籲為決賽一齊集氣

▲ 陳茂波在張家朗勝出四強賽事後，報以熱烈掌聲。（陳茂波Facebook）

代表香港出戰東京奧運男子花劍項目的張家朗成功打入決賽，坐銀望金。遠在香港的財政司司長陳茂波，傍晚也與職員，一同觀看四強賽事，又呼籲一起為晚上的決賽集氣。

陳茂波在Facebook上寫道：「家朗好嘢！決賽加油！」，又為香港運動員打氣。從上載的相片可見，陳茂波與其他觀賽職員均熱烈鼓掌，當中更有人興奮得振臂高呼。

另邊廂，政務司司長李家超在張家朗打入四強時，已在社交網站上讚揚對方「表現出色，越戰越勇」，並衷心致以熱烈祝賀。李家超又指，香港人會全力支持張家朗，呼籲大家一起為香港運動員打氣。

今次是張家朗第二次征戰奧運。他在8強面對俄羅斯奧委會（ROC）選手Kirill Borodachev，一度落後9:14，連追6分反勝15:14晉級4強，4強賽則以15:10，打敗捷克劍手Choupenitch Alexande，奪得決賽入場券。

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責任編輯：陳宛彤