【東京奧運】張家朗決賽硬憾上屆奧運金牌得主　晚上8時10分見證奪牌時刻

香港男子花劍運動員張家朗，今日（26日）奪得男子個人花劍決賽入場券，於晚上8時10分衝金，對手是上屆巴西里約奧運金牌得主、意大利GAROZZO Daniele。

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【港隊賽果】張家朗擊敗捷克劍手成功殺入決賽 今晚8時10分進行決賽。詳情即看：【下一頁】

【港隊賽果】張家朗花劍8時10分決賽衝金 林鄭：請市民放低工作睇直播。詳情即看：【下一頁】

張家朗今晚的對手為上屆巴西里約奧運金牌得主、意大利GAROZZO Daniele，世界排名第7。雙方曾有兩次對賽往績，兩次均由GAROZZO Daniele獲勝。

全城為張家朗打氣，昂然闖入決賽，坐銀望金🏅，鎖定香港史上第4面獎牌，林鄭月娥呼籲市民放低工作看直播。

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記者：曾卓鋒