  • 31°C
香港時間 : 2021726日 (週一) 20:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】張家朗決賽硬憾上屆奧運金牌得主　晚上8時10分見證奪牌時刻

社會 19:47 2021/07/26

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港男子花劍運動員張家朗，今日（26日）奪得男子個人花劍決賽入場券，於晚上8時10分衝金，對手是上屆巴西里約奧運金牌得主、意大利GAROZZO Daniele。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【港隊賽果】張家朗擊敗捷克劍手成功殺入決賽　今晚8時10分進行決賽。詳情即看：【下一頁】

【港隊賽果】張家朗花劍8時10分決賽衝金　林鄭：請市民放低工作睇直播。詳情即看：【下一頁】

張家朗今晚的對手為上屆巴西里約奧運金牌得主、意大利GAROZZO Daniele，世界排名第7。雙方曾有兩次對賽往績，兩次均由GAROZZO Daniele獲勝。

全城為張家朗打氣，昂然闖入決賽，坐銀望金🏅，鎖定香港史上第4面獎牌，林鄭月娥呼籲市民放低工作看直播。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手
18:28 2021/07/22
【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手
【東京奧運】張家朗謝影雪任港隊開幕持旗手　「英華劍神」中四退學做全職運動員圓夢
14:26 2021/07/23
【東京奧運】張家朗謝影雪任港隊開幕持旗手　「英華劍神」中四退學做全職運動員圓夢
【港隊賽果】張家朗擊敗捷克劍手成功殺入決賽　今晚8時10分進行決賽
今日 18:49
【港隊賽果】張家朗擊敗捷克劍手成功殺入決賽　今晚8時10分進行決賽
【東京奧運】24歲張家朗殺入4強劍指獎牌　出身運動世家中四退學投入花劍
今日 16:40
【東京奧運】24歲張家朗殺入4強劍指獎牌　出身運動世家中四退學投入花劍
【東京奧運】J2直播劍神張家朗衝擊獎牌一刻　東張西望+開心速遞讓路
今日 17:37
【東京奧運】J2直播劍神張家朗衝擊獎牌一刻　東張西望+開心速遞讓路
【港隊賽果】張家朗花劍8時10分決賽衝金　林鄭：請市民放低工作睇直播
今日 19:12
【港隊賽果】張家朗花劍8時10分決賽衝金　林鄭：請市民放低工作睇直播
【港隊賽果】陳茂波為張家朗打氣　呼籲為決賽一齊集氣
今日 19:28
【港隊賽果】陳茂波為張家朗打氣　呼籲為決賽一齊集氣

你可能感興趣

【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手
18:28 2021/07/22
【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手
【東京奧運】張家朗謝影雪任港隊開幕持旗手　「英華劍神」中四退學做全職運動員圓夢
14:26 2021/07/23
【東京奧運】張家朗謝影雪任港隊開幕持旗手　「英華劍神」中四退學做全職運動員圓夢
【港隊賽果】張家朗擊敗捷克劍手成功殺入決賽　今晚8時10分進行決賽
今日 18:49
【港隊賽果】張家朗擊敗捷克劍手成功殺入決賽　今晚8時10分進行決賽
運動 運動員 巴西 捷克 運動 張家朗 林鄭月娥 東京

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】