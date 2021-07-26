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【東京奧運】母校英華書院校長欣賞張家朗昔日刻苦鍛鍊　林大輝中學校長盛讚：反敗為勝心理質素好強

社會 19:58 2021/07/26

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張家朗將於今日（26日）晚上在個人花劍決賽「衝金」，其曾就讀的兩間中學校長均大讚家朗表現出色，並為他打氣。（資料圖片）

香港男子花劍運動員張家朗今（26日）奪得男子個人花劍決賽入場券，將於晚上8時10分與上屆奧運金牌得主、意大利GAROZZO Daniele對決「衝金」，他過去曾就讀的兩間中學校長均大讚家朗表現出色，其中林大輝中學校長譚日旭盛讚家朗在打四強的賽事反敗為勝，有極強心理質素，而他於初中就讀的母校英華書院校長鄭鈞傑，亦特別欣賞家朗專注刻苦練劍的精神。

鄭鈞傑向TOPick記者表示，家朗於中一入讀英華書院，校方亦曾請來港隊教練為指導家朗，令家朗的劍術突飛猛進，曾在學界比賽個人花劍奪得第3名；雖然家朗其後因要遷就練劍時間而讀校，鄭形容家朗亦十分享受在英華的兩年校園生活，說：

好欣賞家朗劍擊方面嘅投入、專注，同刻苦鍛鍊！

譚日旭今日亦有觀看家朗打入四強的比賽，大讚他表現相當出色，

要有好強嘅心理質素先做到，落後咁多仲可以反敗為勝，香港運動員做到咁真係好叻好叻！

對於家朗即將在決賽衝金，譚形容「心情梗係好興奮，全港都好期待，好難得打入四強！」他亦為家朗打氣，說：

希望佢一鼓作氣，頂住啲壓力，好似之前表現咁出色！

TOPick統計出戰東京奧運港將之中，不少曾就讀傳統名校，而林大輝中學亦出產4名港將，張家朗是其中一人，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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張家朗 林大輝中學 英華書院 運動員 劍擊

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