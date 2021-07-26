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【捐血服務】新流動捐血車9月起投入服務　望到校園招募捐血者

社會 20:09 2021/07/26

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香港紅十字會輸血服務中心獲捐贈全新流動捐血車，將於9月投入服務。(政府新聞處提供圖片)

香港紅十字會輸血服務中心（中心）獲捐贈全新流動捐血車，將於9月投入服務，新學年在9月開始後更會積極走訪各中學及大學校園招募捐血者，同時發揮教育及宣傳的功能。新捐血車車身設計用上本港各區地標，寓意主動走進社區招募捐血者。

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醫管局指，流動捐血車車內設有三張可調教角度的捐血椅，讓三位捐血者同時有舒適的捐血體驗。車身外側亦裝置43吋高清屏幕電視，向途人播放捐血教育及宣傳短片。
 
食物及衞生局局長陳肇始教授、中銀香港副總裁龔楊恩慈、醫院管理局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞醫生及輸血服務中心管治委員會主席何沛謙今日（26日）出席新流動捐血車啟動禮。
 
陳肇始教授在啟動禮上致辭時表示，安全、充足的血液是醫療體系中重要一環，而血液收集有賴熱心市民及企業支持。在人口老化、整體用血需求上升的大趨勢下，中心與社會各界攜手，每天為向全港醫院供應血液的目標而努力，她向所有為血庫出心出力的朋友衷心致意。
 
醫院管理局主席范鴻齡則提到，中心早在1973年引入東南亞地區第一部流動捐血車，四出為全港巿民服務，宣揚「捐血救人」的使命，廣受歡迎。
 
中銀香港副總裁龔楊恩慈亦表示，過去一年，香港受到疫情影響，市民生活亦發生改變，流動服務顯得尤為重要。透過流動捐血車的便利性，希望有助更多捐血者加入，傳承「捐血救人」的使命；中心至今已初步與18所中小學及三所大學洽商舉辦「流動捐血車校園捐血活動」。

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責任編輯：洪芷晴

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