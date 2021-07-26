【新冠肺炎】港大研究揭白血病藥物吸入劑可治新冠肺炎流感雙重感染　已向美國申請專利

▲ 港大醫學院揭白血病藥物吸入劑可治新冠肺炎流感雙重感染，已向美國申請專利。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球一年多，仍未研發出針對新冠肺炎的治療藥物，港大醫學院研究團隊發現，用於治療白血病藥物「他米巴羅汀」，於新冠病毒發病前透過吸入式用藥，可減少倉鼠肺部的病毒滴度及病毒載量，亦無出現臨床病徵，而用於甲型流感病毒及新沙士病毒感染均有效。

團隊認為，將廣譜抗病毒藥物製成吸入式粉劑，可方便病人於門診或家中使用，預防及治療呼吸道病毒感染。團隊已就有關吸入式乾粉製藥劑於美國專利商標局（USPTO）申請專利。

港大醫學院藥理及藥劑學系聯同微生物學系共同研究，就用於治療急性早幼粒細胞白血病的「他米巴羅汀」（tamibarotene），利用噴霧冷凍乾燥法製成可吸入粉劑；並以倉鼠展開研究，於新冠病毒感染前通過氣管處方他米巴羅汀乾粉製劑、瑞德西韋，與對照組倉鼠比較。

結果發現，對照組倉鼠於感染後2日，出現呼吸急促、昏睡等臨床病徵，惟吸入他米巴羅汀乾粉製劑的倉鼠於感染後2日，未有出現臨床病徵。團隊抽取倉鼠肺組織研究，亦發現吸入乾粉製劑及服食瑞德西韋的倉鼠，病毒載量及滴度均較低，進一步研究揭一劑他米巴羅汀乾粉製劑，亦可令中東呼吸綜合症病毒量大減。

團隊又以H1N1甲型流感病毒研究，發現感染甲流病毒後14天，獲處方他米巴羅汀乾粉製劑或扎那米韋(Zanamivir)的小鼠，生存率分別達8成及6成，惟對照組小鼠感染後則只存活至7至9天。無論通過氣管給藥作預防用，或鼻腔給藥治療，均可提高小鼠的存活率，並緩解疾病症狀。

結果證明，他米巴羅汀可吸入式粉劑具有廣譜抗病毒功效，包括冠狀病毒和流感病毒，而「他米巴羅汀」針對宿主細胞中的脂質代謝來發揮其抗病毒活性，於應對突變或耐藥的病毒株方面亦具優勢。由於他米巴羅汀吸入粉劑對新冠病毒及流感皆具抗病毒效力，相信可為受新冠肺炎及流感雙重感染提供可行治療方案。

領導此項研究的藥理及藥劑學系副教授林嘉穎指出，目前市場並無可用於新冠肺炎治療的抗病毒吸入製劑，製備他米巴羅汀乾粉製劑，或為控制疫情提供新可行策略，不單可供病人自行使用，有效新冠肺炎預防及治療，亦可減輕醫療系統負擔。

她補充，因應他米巴羅汀良好的安全性，加上此研究發現，應考慮評估他米巴羅汀吸入製劑的安全性，及就新冠肺炎院外治療方案進行臨床試驗。是項研究成果已於2021年 6月在國際科研雜誌《先進治療》發表，並已於美國專利商標局（USPTO）申請專利。

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責任編輯：陳正怡