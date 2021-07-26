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林大輝中學舊生張家朗奪冠　林大輝曾說若贏奧運獎牌包做業主

政治 20:12 2021/07/26

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林大輝（右）過去曾到現場為張家朗（左）打氣。（林大輝中學網頁）

奧運男子花劍的張家朗，為香港帶來史上第二面奧運金牌。畢業於林大輝中學的他，在3年前獲母校頒發傑出運動員，當時校監林大輝曾言︰「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」

林大輝曾任兩屆立法會議員，代表工業界別（第二），不過他同時重視香港體育發展，目前正擔任體育學院主席，而他出任校監的林大輝中學，就盛產港隊代表，包括正在征奧的乒乓球運動員黃鎮廷。

在2018年，林大輝就為林大輝中學的校友，頒發「傑出運動員獎勵計劃」，支持他們在運動員路上奮鬥，一共頒出11.4萬元獎金，張家朗是其中一名得獎者，獲得3.6萬元的獎金。

林大輝當日在活動上曾對得獎者稱，如果獲得奧運獎牌，「承諾包你做業主」，因為獎金的金額很可觀。

TOPick統計出戰東京奧運港將之中，不少曾就讀傳統名校，而林大輝中學亦出產4名港將，張家朗是其中一人，詳情即看：【下一頁】

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撰文 : 傅流螢

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運動員 林大輝 林大輝中學 張家朗

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