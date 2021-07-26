【港隊奪金】挫上屆冠軍奪金　張家朗：證明港隊可以於世界性賽事奪獎

「劍神」張家朗歷史性以15比11擊敗上屆奧運金牌得主、意大利的加羅素，取得一面男子花劍金牌，亦是事隔25年、香港再次奪得奧運金牌。張家朗賽後表示，今奪金最大感受就是要堅持，不要輕言放棄，「今次證明港隊除亞洲，亦都可以係世界奪獎。」

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張家朗指，未曾想過會奪得金牌，感到難以置信，又感謝市民及教練，特別是家人的支持體諒。他稱，自己早前人生較飄忽，覺得自己不值得排名前16，曾一度猶豫又與教練商討打法。

張家朗隨即展望未來團體賽會盡力，「Job is not done yet」，會與隊友繼續爭獎。他又透露昨日是爸爸生日，希望送奧運金牌給爸爸做生日禮物。

張家朗的個人花劍金牌，是繼1996年李麗珊的滑浪風帆金牌、2004年李靜高禮澤的男雙銀牌、2012年李慧詩的單車凱林賽銅牌之後，本港歷來第4面奧運獎牌。

張家朗奪金之路：

決賽／Garozzo Daniele（意大利）／15︰11 4強／Choupenitch Alexander（捷克）／15︰10 8強／Kirill Borodachev（俄羅斯奧委會）／15︰14 16強／Alessio Foconi（意大利）／15︰3 32強／Julien Mertine（法國）／15︰12

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記者 :蘇文軒、陳子謙、曾卓鋒