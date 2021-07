【港隊奪金】挫上屆冠軍奪金　張家朗：證明港隊可以於世界性賽事奪獎

「劍神」張家朗歷史性以15比11擊敗上屆奧運金牌得主、意大利的加羅素,取得一面男子花劍金牌,亦是事隔25年、香港再次奪得奧運金牌。張家朗賽後表示,今奪金最大感受就是要堅持,不要輕言放棄,「今次證明港隊除亞洲,亦都可以係世界奪獎。」

張家朗指,未曾想過會奪得金牌,感到難以置信,又感謝市民及教練,特別是家人的支持體諒。他稱,自己早前人生較飄忽,覺得自己不值得排名前16,曾一度猶豫又與教練商討打法。

張家朗隨即展望未來團體賽會盡力,「Job is not done yet」,會與隊友繼續爭獎。他又透露昨日是爸爸生日,希望送奧運金牌給爸爸做生日禮物。

張家朗的個人花劍金牌,是繼1996年李麗珊的滑浪風帆金牌、2004年李靜高禮澤的男雙銀牌、2012年李慧詩的單車凱林賽銅牌之後,本港歷來第4面奧運獎牌。

張家朗奪金之路:

決賽/Garozzo Daniele(意大利)/15︰11 4強/Choupenitch Alexander(捷克)/15︰10 8強/Kirill Borodachev(俄羅斯奧委會)/15︰14 16強/Alessio Foconi(意大利)/15︰3 32強/Julien Mertine(法國)/15︰12

記者 :蘇文軒、陳子謙、曾卓鋒