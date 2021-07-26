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【港隊奪金】張家朗花劍奪金　林鄭賀家朗技術出眾、比賽冷靜沉著

社會 20:52 2021/07/26

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張家朗於東京奧運男子花劍個人賽奪得金牌。（資料圖片）

香港劍擊運動員張家朗今日（26日）在東京奧運會男子花劍個人賽中，為香港贏得金牌，既是香港運動員今屆奧運會首面獎牌，亦是香港歷史上首面奧運劍擊獎牌、香港特區成立後首面奧運金牌和繼1996年亞特蘭大奧運會後第2面金牌。行政長官林鄭月娥對張家朗和他的教練致以衷心祝賀。

林鄭月娥說，她跟很多市民一樣，透過電視直播緊貼家朗今天的比賽，為他打氣。家朗技術出眾，而且在比賽中冷靜沉著，在逆境時展現出過人鬥志，最終成功為香港創造歷史，令人振奮。他的佳績證明了香港運動員的實力，讓全港市民引以為傲。她祝願中國香港代表團在其他項目繼續盡展所長，取得佳績。

民政事務局局長徐英偉稱，張家朗比賽時技術發揮出色，並保持高度集中，取得獎牌是莫大的榮耀，期望他繼續發光發熱，再創輝煌。

張家朗近年表現優異，2016年亞洲劍擊錦標賽奪得男子花劍個人賽金牌，是香港首位在該賽事奪得金牌的運動員，更於2018年亞運會，奪得男子花劍個人賽銅牌。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：吳卓峰

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