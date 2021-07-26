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【港隊奪金】劍神張家朗人氣急升　IG單日吸逾12萬追隨者

社會 21:25 2021/07/26

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劍神張家朗人氣急升，IG單日吸逾10萬追隨者（張家朗ig）

港隊於2020年東京奧運勇奪首面金牌！24歲張家朗在今晚8時10分開始的男子花劍個人賽，以15:11戰勝上屆巴西里約奧運金牌得主、意大利GAROZZO Daniele，其人氣直線飊升，其Instagram帳號的追蹤人數由7月23日奧運開幕日的約10,600人，短短4日內，已突破14萬人。

張家朗賽後表示，今奪金最大感受就是要堅持，不要輕言放棄，「今次證明港隊除亞洲，亦都可以係世界奪獎。」，詳情請看：下一頁

點撃看張家朗Instagram帳號靚相：

    點擊圖片放大
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    +8

其Instagram帳號（cheungkalonggggg）由今午4時約2.1萬追蹤者，至晚上8時開賽前已升至5.1萬人，而在勝出比賽後，截至9時半，其追蹤者已突破14萬人，每一分鐘約增1,000名追蹤者。

大批市民今晚於新鴻基地產旗下商場apm的大型高清LED電視屏幕欣賞張家朗出戰情況， 同時為他打氣，現場好不熱鬧，直到宣布賽果後，更有市民開香檳慶祝，詳情請看：下一頁

行政長官林鄭月娥對張家朗和他的教練致以衷心祝賀，詳情請看：下一頁

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：TOPick港聞組

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