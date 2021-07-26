【大學聯招】浸大動畫專修37人爭1學額　升學顧問：移民潮料令競爭進一步放緩

▲ 浸會大學動畫及媒體藝術專修平均37人爭一位，較去年競爭大幅放緩。（資料圖片）

中學文憑試上周三放榜後，大學聯招（JUPAS）最後一輪改選於上周六（24日）完結，多個熱門學科競爭亦較去年放緩，浸會大學動畫及媒體藝術專修平均37人爭一位，升學顧問分析，今年考生人數下降，加上部分考生將到海外升學或移民，仍保留聯招申請，故實際競爭料進一步放緩。

八大今日（26日）公布聯招改選申請數據，以首三志願（Band A）申請人數計算，競爭最激烈的浸大傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修，設13個學額，平均37人爭一位，連續3年成最搶手學科，但較去年每46人爭一位大幅放緩。

教育課程續成搶手學科，屬第二搶手的教育大學中國歷史教育榮譽學士設10個學額，平均31人爭一位；該校幼兒教育及體育教育，亦分別29人及26人爭一位。

至於最多人報讀的首三位課程，分別為科技大學工程學，有1,662人報讀；中文大學工程學及理學分別有1,556及1,527人報讀。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，最搶手學科多數涉及熱門行業，如剪片動畫、教育及IT等，相關學額數目亦較低。他又指，原先未確實到海外升學的考生，亦會照報聯招，即使決定赴笈海外後，也未必會特意取消聯招申請，故實際競爭會再放緩。

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記者：馮琪雅