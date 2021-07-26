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【港隊奪金】交通機構賀張家朗奪金　港鐵送終身任搭、九巴送港隊免費坐車1年

社會 22:26 2021/07/26

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九巴請香港代表隊成員免費搭九巴1年。（資料圖片）

香港劍擊運動員張家朗今日（26日）在東京奧運會男子花劍個人賽中，為香港贏得金牌。九巴隨後即發文祝賀，並向所有出戰東京奧運的香港代表隊成員，送贈免費乘搭九巴1年。

九巴表示，衷心祝賀香港運動員張家朗，勇奪東京奧運男子花劍個人賽金牌。同時，九巴全力支持香港精英運動員，將向所有出戰東京奧運的香港代表隊成員，送贈免費乘搭九巴1年。祝願香港運動員在餘下的賽程，再創佳績。

港鐵發言人稱，為慶祝張家朗在東京奧運奪金，宣布向他送贈終身任搭的港鐵車票。港鐵公司也向香港代表隊運動員，送贈1年有效港鐵免費車票，以示鼓勵。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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