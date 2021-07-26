  • 30°C
香港時間 : 2021726日 (週一) 23:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】再多約6.7萬人接種疫苗　累計接種逾534萬劑疫苗

社會 22:34 2021/07/26

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

今日（26日）再多約6.7萬人接種疫苗。（曾耀輝攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（26日）已是第151日。港府公布，截至今晚8時，再多約6.7萬人接種疫苗，另有約2.6萬人預約接種疫苗。

今日接種首劑科興的人士有約1.1萬，首劑復必泰的人士有約2.2萬；次劑科興的人士有約1.2萬，次劑復必泰的人士有約2.2萬。本港至今已接種534萬劑疫苗，約306萬人接種首劑疫苗，227萬人接種次劑疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有10宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

相關文章

【東京奧運】參考東奧開幕禮表現節目　香港警察「照辦煮碗」製警察版項目圖標
今日 18:02
【東京奧運】參考東奧開幕禮表現節目　香港警察「照辦煮碗」製警察版項目圖標
【網課普及】中電贈100 部二手電腦予基層家庭　舉辦工作坊支援基層學童電子學習需要
今日 16:44
【網課普及】中電贈100 部二手電腦予基層家庭　舉辦工作坊支援基層學童電子學習需要
【泰國疫情】泰國連續9天單日逾萬人染疫　火葬場超負荷崩塌成廢墟
今日 12:59
【泰國疫情】泰國連續9天單日逾萬人染疫　火葬場超負荷崩塌成廢墟
【奧運滑板】女子滑板街式賽日本13歲少女奪金　金銀銅牌得主平均僅14歲
今日 14:14
【奧運滑板】女子滑板街式賽日本13歲少女奪金　金銀銅牌得主平均僅14歲
【疫苗接種】調查指港人疫苗接受程度微增　去旅行為主要原動力
今日 16:46
【疫苗接種】調查指港人疫苗接受程度微增　去旅行為主要原動力
【新冠肺炎】港大研究揭白血病藥物吸入劑可治新冠肺炎流感雙重感染　已向美國申請專利
今日 20:12
【新冠肺炎】港大研究揭白血病藥物吸入劑可治新冠肺炎流感雙重感染　已向美國申請專利
【港隊奪金】劍神張家朗人氣急升　IG單日吸逾12萬追隨者
今日 21:25
【港隊奪金】劍神張家朗人氣急升　IG單日吸逾12萬追隨者

你可能感興趣

【東京奧運】參考東奧開幕禮表現節目　香港警察「照辦煮碗」製警察版項目圖標
今日 18:02
【東京奧運】參考東奧開幕禮表現節目　香港警察「照辦煮碗」製警察版項目圖標
【網課普及】中電贈100 部二手電腦予基層家庭　舉辦工作坊支援基層學童電子學習需要
今日 16:44
【網課普及】中電贈100 部二手電腦予基層家庭　舉辦工作坊支援基層學童電子學習需要
【泰國疫情】泰國連續9天單日逾萬人染疫　火葬場超負荷崩塌成廢墟
今日 12:59
【泰國疫情】泰國連續9天單日逾萬人染疫　火葬場超負荷崩塌成廢墟
新冠肺炎 疫苗 經濟 香港 副作用 科興 BioNTech 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】