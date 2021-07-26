【強制檢測】2處指名地方列強檢　包括鰂魚涌太古城中心

▲ 鰂魚涌太古城中心列強制檢測。（資料圖片）

政府晚上（26日）就強制檢測公告刊憲，要求曾在指定時間到過2個指明地方須於7月29日或之前接受檢測；受檢人士若在7月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案曾身處兩個指明地方，相關人士須接受強制檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

7月26日強制檢測公告

鰂魚涌太古城中心（只包括商場），曾於7月18日下午六時至下午10時人士

香港鰂魚涌鰂魚涌公園一期，曾於7月17日下午1時至下午3時、7月17日下午5時至下午7時或7月19日下午4時

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責任編輯：曾卓鋒