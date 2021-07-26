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【港隊奪金】中聯辦發賀電　高官紛讚張家朗為港爭光

政治 22:58 2021/07/26

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張家朗（左）勇奪金牌。（新華社圖片）

香港劍擊運動員張家朗今在東京奧運會男子花劍個人賽中，勇奪金牌，是港隊在本屆奧運會的首枚金牌，亦是香港回歸以來首枚奧運金牌。中聯辦晚上向張家朗及港隊發去賀電。

中聯辦在賀電中讚揚張家朗頑強拼搏，勇奪桂冠，港隊大力弘揚奧利匹克精神，展現了中國香港運動健兒奮發進取的時代風采，體現了港青昂揚向上的精神風貌，冀港隊再接再厲，續創佳績。

港府方面，除了特首林鄭月娥，政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、公務員事務局局長聶德權等人亦大讚張家朗。其中李家超形容張家朗是為港爭光，寫下香港體育歷史光輝一頁，他豎起拇指，和電視中的張家朗合照，直言自己心情非常激動。陳茂波則讚張家朗實至名歸，「全香港都為你感到驕傲！」 ，大讚「香港運動員好嘢」。

聶德權亦表示，以張家朗為榮，又感謝港隊所有運動員付出努力，為大家獻上精彩的比賽，預祝其他運動員在之後的比賽突破自我。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：林曉君

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