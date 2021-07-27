【大學聯招】中大至少囊括3名狀元　港大至少佔1人　醫科狀元冀住hall上莊

▲ 大學聯招（JUPAS）最後一輪改選於上周六（24日）完結，中大醫學院至少囊括3名應屆DSE狀元。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）上周三放榜後，大學聯招（JUPAS）最後一輪改選於上周六（24日）完結，今年7名文憑試狀元，6人擬留港升學，中文大學醫學院至少囊括3人，港大亦佔至少1人。

綜合TOPick記者查詢及狀元早前受訪透露選科，中大至少囊括3名狀元，入讀內外全科醫學士課程或環球醫學，包括伊利沙伯中學梁博賢、英華書院程朗及聖士提反女子中學陳樂融，其中樂融表示，擬修讀環球醫學，並期待在大學住hall、參加劇社等活動，「希望之後疫情繼續好轉，唔會停哂啲活動」。

港大則至少佔1名狀元，即屯門保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納，將入讀港大計量金融，中學曾將一半時間放在課外活動的他表示，希望在大學透過上莊或其他活動拓闊視野。至於其餘2名超級狀元，包括拔萃女書院陳愷盈及嘉諾撒聖瑪利書院余尚穎，早前均表示希望入讀本地大學醫學院，未有透露具體選科。

此外，部分尖子亦屬意港大醫科，嘉諾撒聖瑪利書院5科5**「探花」黃祉祺表示，比較喜歡港大環境，亦較喜歡港大的解難課程設計，具有挑戰性。

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記者：馮琪雅