【東奧奪金】張家朗創香港創歷史：自己好難以置信　展示金牌「近照」分享喜悅

▲ 張家朗在東京奧運會奪得男子個人花劍金牌。（新華社）

24歲的張家朗在東京奧運會男子花劍個人賽奪得金牌，是香港史上第二面奧運金牌，以及香港回歸後首面奧運金牌。張家朗希望將金牌送給父親作生日禮物。張父則表示，很開心兒子那麼多年的訓練，每一樣都沒有白費，終於做到他想做的事情。獲得全城的祝賀後，張家朗在IG向大家再次道謝。

為香港創造歷史的「少年劍神」張家朗，出身於籃球世家，父母都是運動員出身。父親張子倫是前甲一籃球成員，曾於1987年香港甲一籃球聯賽代表警察隊奪得聯賽冠軍；母親則是港青籃球代表，曾效力女子甲組均安，也曾拿過甲組聯賽冠軍。

張家朗自小是籃球場常客，學籃球比擊劍還要早。但小學四年級暑假時，父母為他報了劍擊興趣班，專攻花劍，自此與花劍結下不解之緣。張家朗曾說，劍擊十分具有挑戰性，當年一接觸便愛上了。也正是這份對於劍擊的執著，到中四時他決定當上全職運動員。

▲ 張家朗在東京奧運會奪得男子個人花劍金牌。（新華社）

2014年，17歲的少年張家朗在亞洲青少年錦標賽，狂掃4金，一戰成名，並躋身港隊。年僅19歲的張家朗，出戰2016年亞洲劍擊錦標賽，奪得男子花劍個人賽金牌，成為香港首位在該賽事奪得金牌的運動員。2018年亞洲運動會，張家朗又奪得男子花劍個人賽銅牌。

在2016年里約奧運，張家朗首次登上奧運舞台，但最終在16強止步，時隔5年後他重登奧運舞台，終奪冠而歸。張家朗在賽後表示，之前一段時間是他人生較為飄忽，試過在世界排名跌出頭16位，曾經質疑自己，在比賽期間也覺得自己少許急躁，但他一直告訴自己不應因「發脾氣」而被擊敗，想著不要放棄，一劍一劍地追，

張家朗說：

逃避唔係辦法，要做返主動，唔好縮喺後面，結果一直都work 。



大家要堅持，唔好咁容易放棄。

經歷了全城祝賀後，張家朗在其IG表示，多謝大家的支持，又指仍然覺得「難以置信」，更展示金牌的「近照」，與一眾支持者分享。

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責任編輯：伍瑋瑋