【奧運冠軍】張家朗爸爸賽後讚揚：表現冷靜心態好　張媽媽不敢看直播　

▲ （國際劍擊總會圖片）

東京奧運男子花劍港隊代表張家朗創下港隊奧運歷史，為香港回歸後奪得首面奧運金牌，為港爭光外，亦令「少年劍神」一躍成為世界第一，不少港人都興奮激動。在成功的背後，張家朗一直很感激父母的支持，他在中四後就當上全職運動員，不斷鑽研劍擊技術，終於登上奧運舞台。張爸爸在兒子獲獎後接受傳媒訪問，坦言「喜出望外」，形容兒子「長大了」。

24歲張家朗是家中的幼子，還有一個姊姊，自小身形「高人一等」，而努力背後，父母及家人支持也十分重要。張爸爸在賽後接受傳媒訪問，指今次東京奧運，家朗打出水準，他表示以前張家朗有時比較急躁，但今屆「長大了」，心態很好，而且十分冷靜，形容「喜出望外」。又透露張媽媽因為太緊張，故此不敢看直播。

我是這兩場才看，真的壓力很大，我們都不敢看現場直播，所以我們受不住就外出走走。家中只有我一個在看，因為太太她真的接受不到這些太大壓力，所以她通常都不看，今晚可能睡不著。

事實上張爸爸及張媽媽都是籃球好手，過往亦曾以當籃球員的經驗和兒子分享。

希望紓緩他的壓力，某程度上他是一個內歛的人，都要靠自己，你愈緊張、事情越難控制。

回想起當初張家朗與劍擊結緣，張爸爸稱機緣巧合下的安排，當年因為有朋友有個兒子學習打劍擊，故介紹他一起參加。

因我的兒子左手，他說打劍擊左手有利。及我自己都是玩團體運動，我傾向覺得團體運動棒都要靠隊友幫忙，但我認為個人運動只能夠自己負全責。

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2014年，17歲的少年張家朗在亞洲青少年錦標賽，狂掃4金，一戰成名，並躋身港隊。年僅19歲的張家朗，出戰2016年亞洲劍擊錦標賽，奪得男子花劍個人賽金牌，成為香港首位在該賽事奪得金牌的運動員。2018年亞洲運動會，張家朗又奪得男子花劍個人賽銅牌。

在2016年里約奧運，張家朗首次登上奧運舞台，但最終在16強止步，時隔5年後他重登奧運舞台，終奪冠而歸。張家朗在賽後表示，之前一段時間是他人生較為飄忽，試過在世界排名跌出頭16位，曾經質疑自己，在比賽期間也覺得自己少許急躁，但他一直告訴自己不應因「發脾氣」而被擊敗，想著不要放棄，一劍一劍地追，詳情即看：【下一頁】

【東京奧運】24歲張家朗殺入4強劍指獎牌 出身運動世家中四退學投入花劍，即看：【下一頁】

同場加映，運動員不可亂服藥物，醫生拆解藥檢制度：

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記者：伍瑋瑋