【東京奧運】林大輝兌「包你做業主」承諾贈250萬助買樓　實惠贈張家朗添置全屋傢俬

▲ 林大輝兌「包你做業主」承諾贈張家朗250萬助買樓

「劍神」張家朗歷史性以15比11擊敗上屆奧運金牌得主、意大利的加羅素，取得一面男子花劍金牌，亦是事隔25年、香港再次奪得奧運金牌。林大輝兌「包你做業主」承諾贈250萬助買樓，而實惠亦道賀，表示將贈張家朗添置全屋傢俬。

畢業於林大輝中學的「劍神」張家朗，在3年前獲母校頒發傑出運動員，當時校監林大輝曾言︰「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」

林大輝昨晚兌現承諾，他表示，林大輝基金將向張家朗送贈至少250萬元獎金，加上精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金，林大輝笑言：

點會送一層樓，梗係俾錢俾佢自己揀。

而實惠在其facebook專頁發帖道賀「劍神」張家朗為港奪金，并稱將贈張家朗添置全屋傢俬，

Pricerite 實惠作為香港品牌一定要撐，知道家朗將會獲得置業贊助，我們特此作小小心意同鼓勵，將會為家朗免費添置全屋傢俬，為他的夢想新居作好準備！

此外，港鐵發言人表示，為慶祝張家朗在東京奧運奪金，宣布向他送贈終身任搭的港鐵車票。港鐵公司也向香港代表隊運動員，送贈1年有效港鐵免費車票，以示鼓勵。

九巴表示，衷心祝賀香港運動員張家朗，勇奪東京奧運男子花劍個人賽金牌。同時，九巴全力支持香港精英運動員，將向所有出戰東京奧運的香港代表隊成員，送贈免費乘搭九巴1年。祝願香港運動員在餘下的賽程，再創佳績。

張家朗的個人花劍金牌，是繼1996年李麗珊的滑浪風帆金牌、2004年李靜高禮澤的男雙銀牌、2012年李慧詩的單車凱林賽銅牌之後，本港歷來第4面奧運獎牌。張家朗賽後表示，今奪金最大感受就是要堅持，不要輕言放棄，「今次證明港隊除亞洲，亦都可以係世界奪獎。」

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責任編輯：羅嘉欣