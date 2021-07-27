【奧運金牌】張家朗料獲750萬獎金　各界亦齊送禮賀奪金牌

▲ （國際劍擊總會圖片）

港隊相隔9年，憑藉劍擊運動員張家朗奪得男子花劍個人金牌，取得香港歷史第4面奧運獎牌，而張家朗獲獎金逾750萬港元之外，更有機會做業主。有學者相信，這面金牌有助振奮港人，加強社會凝聚力，特別是香港經歷抗疫逾一年，可望令社會恢復過來，又笑言未來10年或捲起「劍擊風」。

林大輝曾承諾 贏獎牌送樓

政府早前已宣布今屆精英運動員嘉許計劃奧運個人金牌獎金，加碼至500萬元，張家朗奪金後林大輝中學基金也送贈逾250萬元。曾就讀林大輝中學的他，在3年前獲母校頒發傑出運動員時，當時校監林大輝曾許諾，讓奧運奪牌運動員做業主，「若你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」

浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，滑浪風帆運動員李麗珊1996年阿特蘭大奧運，取得本港史上第一面金牌後，政府隨即撥款1億元作體育發展，對往後各項運動有正面影響。

學者：振奮港人 或掀劍擊風

他又指，當年「珊珊」奪金後，大量家長致電康文署為子女報滑浪風帆訓練班，笑言劍擊奪金後，未來10年或捲起一股「劍擊風」。

另外，九巴承諾向所有出戰東奧的香港代表隊成員，送贈免費乘搭九巴1年，祝願香港運動員在餘下的賽程，再創佳績。

港鐵亦發文祝賀，宣布向張送贈終身任搭港鐵車票，港鐵也向香港代表隊運動員，送贈1年有效港鐵免費車票，以示鼓勵。

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記者：陳子謙