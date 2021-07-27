【東京奧運】「女飛魚」乘奪金氣勢晉身200米自由泳決賽　何詩蓓DSE考獲35分赴美讀心理學

▲ 23歲女飛魚何詩蓓晉身決賽。

東京奧運賽事正進行得如火如荼，乘著昨晚（26日）24歲「劍神」張家朗為港奪得首面男子花劍金牌的氣勢，今早（27日）「女飛魚」何詩蓓亦將於女子200米自由泳準決賽，以次名出線晉身決賽，香港再次迎來奪獎機會。23歲的何詩蓓是香港及愛爾蘭混血兒，在香港土生土長，就讀本地學校聖保祿小學和中學，說得一口流利廣東話，並於DSE 35分佳績入讀美國密芝根大學，攻讀心理學。

▲ 何思蓓於200米自由泳取得決賽席位，有望奪獎。（馮漢柱攝）

多項香港紀錄保持者

這位自小已泳術出眾的女飛魚，是多項香港游泳紀錄保持者，包括50米、100米、200、400米自由泳及200米混合泳等，曾代表香港出戰東亞運、青年奧運會、亞運會、奧運會。

何詩蓓在2016年的里約奧運，於200米自由泳初賽以1分56秒91，總成績排第9名進入複賽，是香港游泳史上自1952年奧運以來，首位入準決賽的運動員，也是首名女子泳手達此成就。

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而今年的奧運，她參加女子50米、100米及200米自由泳3項比賽，在200米項目，她再次打破自己上屆創的紀錄，游入決賽，有望爭奪獎牌。

她在奧運前接受TOPick訪問，對於兩次征奧，心態上都有不同，上一次志在參與，「當時還是18歲不知道發生甚麼事」，現在則預計到賽場上發生的事，自己會以平常心面對，當是一個普通比賽準備。何詩蓓被視為港隊奪獎牌的希望之一，她表示，

200米自由泳是我主項，訓練都注重這項，當我做足準備，臨場表現好的話，成績自然會好。人們當我是獎牌希望，就轉為對我的鼓勵同支持。

▲ 她畢業於美國密芝根大學。（受訪者提供）

赴美升學

何詩蓓去年接受TOPick訪問時指，在完成中學文憑試（DSE）後，決定遠赴美國升學改善泳術，並且在美國密芝根大學攻讀心理學。在美國留學的第一個月，她曾感到吃力，她憶述，在香港每周練水7次，但到美國卻要練10次，訓練模式非常辛苦。而平日比較沉靜的她，要在學校課堂主動發表意見，也有不適應。

她坦言，只過了兩星期，她已經辛苦得很想回港，每次練習後都會致電媽媽訴苦，說不想再游泳，但媽媽的一席話，也解開了Siobhan的鬱結，

媽媽不停提醒我，你自己是很有天份，如果真的不想游，你可以停，但是你是否真的想放棄你以前一路以來努力得到的東西。

何詩蓓目前已完成4年學業，並投身全職運動員，更成為香港再奪獎牌的希望。她亦表示，希望退役後可以成為兒童心理學家，

小朋友的經驗或經歷很影響往後的發展，希望可以透過我的專業，令他們有一個正面的發展。

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責任編輯：王明芳