【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？

▲ 陳約臨採訪張家朗表現失態。

「劍神」張家朗在昨晚（7月26日）在東京奧運男子花劍個人賽奪金，為香港爭光，全城為張家朗興奮及驕傲。

可是當比賽結束後，張家朗到媒體區接受媒體圍訪時，當中卻有女採訪者聲音如「花痴」上身：「而家所有人都睇住你做live，我...我...我好鍾意你呀，點算？」

之後，張家朗講多謝屋企人體諒及支持：「我完全唔敢相信，一直打得唔係咁好，有好多高低起伏，諗住打好第一場先，個個都係奧運冠軍、世界冠軍，我自己唔係啲咩，所以放開打......」

該女採訪者卻打斷張家朗發言，插口問：「你點樣做到？由今日8點打到而家，中間做過啲乜，食過啲乜？陣間想做啲乜？」

當其他記者發問時，該女採訪者又插口：「可唔可以喺度做緊直播時，同屋企人講聲多謝？」張家朗邊抹汗邊傻笑婉拒：「吓！好尷尬喎！唔得！」

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▲ 張家朗昨獲後，接受多間電子傳媒訪問。（影片截圖）

想代表香港市民送飛吻

此外，這女採訪者在訪問時反而「發表」自己感受稱：「我已經係流淚，我直頭喺觀眾席流淚，要喊。」

當張家朗表示仍不敢相信自己已奪金，該女採訪者又說：「我要叫你金家朗，唔得！唔得！你係香港人嘅驕傲，好proud of you。」張家朗尷尬回應：「唔好呀！唔好呀！」

該採訪者又繼續說：：「頭先做live時問香港市民想對你做咩，佢哋叫我畀個飛吻你，但因為有Social Distancing（社交距離），所以哈哈哈！支持你！」

▲ 陳約臨表現過份興奮被指失態。（影片截圖）

堅持提問沒錯

這女採訪者訪問時喧賓奪主，令不少觀眾反感，在網上鬧爆指她不尊重場合及張家朗，又批評她的問題沒有質素。

事後發現，該女採訪者是來自TVB的陳約臨。她畢業於珠海學院新聞與傳播學系，2017年加入TVB，曾主持《港生活·港享受》等。她同時亦為母校珠海學院教授採訪及主持技巧。

事後，陳約臨受媒體訪問堅持自己早在2017年當體育主持時已留意張家朗，並堅持自己的提問沒錯，並無有失專業之處。不過大批網民在其IG留言鬧爆，她亦已把有關採訪東京奧運劍撃的帖文刪走。

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