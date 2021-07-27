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【獎牌希望】何詩蓓200米自由泳入決賽　首位晉級決賽香港女泳手

社會 10:04 2021/07/27

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何詩蓓再創下港隊奧運歷史。（經濟日報圖片）

東京奧運賽事正進行得如火如荼，乘著昨晚（26日）24歲「劍神」張家朗為港奪得首面男子花劍金牌的氣勢，今早（27日）「女飛魚」何詩蓓亦將於女子200米自由泳準決賽，爭得決賽席位，香港再次迎來奪獎機會。23歲的何詩蓓是香港及愛爾蘭混血兒，在香港土生土長，就讀本地學校聖保祿小學和中學，說得一口流利廣東話，並於DSE 35分佳績入讀美國密芝根大學，攻讀心理學。詳細即看：【下一頁】

何詩蓓晉級200米自由泳決賽，成為首位奧運決賽香港女泳手。準決賽分兩組進行，16名泳手時間最快的8位可以擠身決賽，何詩蓓在第一組第6線道出賽，游到100米已經領先，在最後50米被澳洲泳手迪瑪絲追上，最後以次名到終點，時間為1分55秒16，較迪瑪絲慢0.34秒。

何詩蓓在準決賽16名泳手中排第2，晉級決賽。國家隊泳手楊浚瑄就以第4名晉級，決賽在香港時間明天早上9時許進行。

同場加映， 一般成藥或含有違禁成分，醫生拆解藥檢制度:

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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