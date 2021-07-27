【校長專欄】神奇小子蘇樺偉的奮鬥故事 輸在起跑綫只要堅持仍可衝線

▲ 只要肯堅持，毋懼輸在起跑綫。

暑假剛開始了約兩星期，各位家長為孩子們安排了什麼暑假活動？

在這兩周，我出席了兩個關於親子教育對孩子成長有著深遠影響的活動。第一個活動是出席了《媽媽的神奇小子》招待場，故事內容是由真人真事改編，講述香港殘疾運動員蘇樺偉和他媽媽「蘇媽」的奮鬥事蹟，帶出人生就算「輸在起跑線」，但只要堅持，仍然可以衝線，成為終極的勝利者！

第二個活動是中學時的好友為了紀念患上中風辭世的慈母及支持社會福利機構「慧進會」舉辦了《EDMOND YIU 605慈善演唱會》，是次演唱會原本定於去年11月Edmond生日當天舉行，但因疫情的緣故延至上周六圓滿完成，演唱會內的全部開支全數由Edmond 獨力承擔，演唱會門券收入悉數捐予「慧進會」作為發展用途。

無論在電影或演唱會中兩者皆帶出一個很清晰的訊息:只要堅持夢想，必定能成功。但在這信息以外，我也看到了親子關係對孩子成長的重要性，兒時的蘇樺偉因嬰孩時的一次疾病影響了之後的發展，「蘇媽亅看到了孩子的特質而為他作出了參加跑步運動的抉擇，在成為世界級運動員之前，「蘇媽亅亦陪伴孩子一起練習，一起渡過每個難關。同樣地Edmond的媽媽是Edmond成長過程中的一個重要聆聽者，他舉辦慈善演唱會，除了是表達對母親的懷念外，同時也是實踐了母親對他的教誨。

關於「管」與「教」，父母從來都如摸着石頭過河，邊學邊做。因培育孩子並沒有獨一無二的法門，但父母與孩子的相處模式，對子女成長有着重大影響。在這個暑假，除了安排暑期課程或活動給小朋友外，大家又有否想過小朋友最需要的便是父母能對自己多陪伴、多聆聽、多親子共樂。

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