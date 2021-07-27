第一期消費券周日「出閘」 各界力推電子支付搶飲頭啖湯

市民期待已久的電子消費券，第一期2,000元周日即到手，屆時可靈活用於購物、飲食、服務及交通等不同消費用途。今次政府推出消費券計劃，涉及總額達360億元，500多萬名於首兩星期成功電子登記的市民，將於8月初收到第一期消費券，相當於即時為市場增添了逾100億元的龐大購買力。各行各業已為迎接電子消費券準備就緒，務求在這輪消費熱潮中分一杯羹。科技業界預期，在消費券推動下，電子支付在商戶的普及率可提升至8成或以上。

▲ 財政司司長陳茂波早前出席地區活動，協助長者透過電子登記領取消費券。

事實上，政府首次在本港推出消費券計劃，其「初心」並非只是單純的變相「派錢」，而是有更多的政策目標。「財爺」財政司司長陳茂波形容今次有如製作一個「加料3層漢堡包」，「第一層當然是讓市民受惠；第二層是刺激消費帶旺商戶生意，確保錢留在本地經濟；第三層是推動市民及商戶廣泛使用電子支付，長遠有利轉型向數碼經濟發展。『加料』則是電子支付工具及商場和商戶加推的額外優惠，吸引市民按自己消費能力，盡量多使一點。」政府估計消費券對本港經濟有0.7%的提振作用。

財爺形容消費券為「加料3層漢堡包」

在7月初計劃開始登記的時候，財爺已「落區」協助街坊登記消費券，聽到有街坊打算用消費券換手機，也遇到一對年長夫婦，打算合資用券為孫兒購買結婚禮物。「政府聆聽了很多不同意見，針對市民不同處境，擴闊了使用範圍，無論是細水長流『慢慢搣』，抑或想一筆過購買大件或高價產品，都應該能滿足所需。」

他亦指出，政府鼓勵四間獲選定的電子支付工具營運商良性競爭，商場及商戶亦合力疊加推出更多優惠「可以說，由政府帶頭出錢，電子支付工具及商場配合『加碼』增值，市民受惠更多，亦為振興經濟帶來更大的乘數效應。」

▲ 財政司司長陳茂波早前到茶樓了解市民對消費券的意見。

零售業作為受惠於電子消費券的「大戶」，香港零售管理協會會長謝邱安儀認為，今次電子消費券調整了期數安排，同時容許合併使用，日常生活消費以至貴價商品都能涵蓋得到，加上各電子支付平台都積極與零售業界合作提供不同優惠，成功帶動全民消費氣氛，故預計業界普遍可有數個百分比至一成多的生意增長。

▲ 謝邱安儀預期消費券計劃可為零售業界帶來數個百分比至一成多的生意增長。

電子支付工具營運商以優惠吸客

謝邱安儀指出，為了最大程度把握消費券商機，不少商戶都加裝了各種電子支付工具，「例如以往賣高端產品的商戶一般好少用八達通，但由於預料不少顧客會以八達通領取消費券，所以他們選擇了加裝。」此外，由於各電子支付工具營運商積極為小商戶提供免手續費等優惠，不少本來不接受電子支付的小商戶亦趁機安裝一、兩個平台備用。她預計，即使日後手續費優惠期完結，這些支付平台收取的手續費仍較信用卡低，小商戶有誘因繼續使用。

▲ 徐汶緯表示，因應疫情及消費券效應，近兩年飲食業比之前更加重視電子支付。

另一方面，飲食業界亦覷準消費券商機。稻苗學會主席徐汶緯指出，近兩年飲食業的確比之前更加重視電子支付，特別是去年疫情高峰期，顧客衞生意識提高，政府提倡免接觸式支付，當時已有一批食肆加裝電子支付工具。而今次派發360億元電子消費券則是「第二波」，而且力度更大，有助推動飲食業進一步採用電子支付。徐亦預計，在成本考慮下，大部份食肆將傾向提供約兩個不同的電子支付平台，供顧客選擇。

飲食業預料消費券進一步推動電子支付

此外，今次政府在考慮到市民意見後，決定讓交通費納入消費券的適用範圍。的士商會主席黃保強表示，業界向來缺乏誘因採用電子支付，但在消費券計劃推出後，有電子支付工具提供免手續費及新用戶獎賞等，吸引不少的士加裝電子支付流動收款機，「雖然數目不算很多，但總算為乘客提供多一種付款的選擇，相信電子支付未來將在業界慢慢普及。」

▲ 黃保強指有部分的士加裝流動電子支付裝置，方便市民用消費券搭的士。

邁向無現金城市 心態改變最重要

一直期望香港能成為「無現金城市」的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，認為今次電子消費券將有助推動本港電子支付多元化發展，相信各電子支付平台會憑着新鮮感及各項額外優惠，吸引新用家嘗試。

▲ 方保僑相信電子消費券會令不少人改變心態，培養出使用電子錢包及支付工具的習慣。

在商戶層面，現時電子支付普及程度約為5至6成左右，方保僑期望消費券計劃可將普及程度提升至8成或以上，為建立「無現金城市」打下良好基礎。他又指，電子消費券對推動網購也具一定效益，不少網購平台紛紛加設更多不同的電子支付途徑，希望吸引更多人網購，「雖然消費券熱潮過後，或會有部分人『返轉頭』，但相信也有不少人會改變心態和習慣，繼續多使用電子支付工具。」

▲ 資訊科技界人士期望電子消費券計劃可將電子支付在商戶的普及程度提升至8成或以上。

(特約)