第一期消費券周日「出閘」 各界力推電子支付搶飲頭啖湯
市民期待已久的電子消費券，第一期2,000元周日即到手，屆時可靈活用於購物、飲食、服務及交通等不同消費用途。今次政府推出消費券計劃，涉及總額達360億元，500多萬名於首兩星期成功電子登記的市民，將於8月初收到第一期消費券，相當於即時為市場增添了逾100億元的龐大購買力。各行各業已為迎接電子消費券準備就緒，務求在這輪消費熱潮中分一杯羹。科技業界預期，在消費券推動下，電子支付在商戶的普及率可提升至8成或以上。
事實上，政府首次在本港推出消費券計劃，其「初心」並非只是單純的變相「派錢」，而是有更多的政策目標。「財爺」財政司司長陳茂波形容今次有如製作一個「加料3層漢堡包」，「第一層當然是讓市民受惠；第二層是刺激消費帶旺商戶生意，確保錢留在本地經濟；第三層是推動市民及商戶廣泛使用電子支付，長遠有利轉型向數碼經濟發展。『加料』則是電子支付工具及商場和商戶加推的額外優惠，吸引市民按自己消費能力，盡量多使一點。」政府估計消費券對本港經濟有0.7%的提振作用。
財爺形容消費券為「加料3層漢堡包」
在7月初計劃開始登記的時候，財爺已「落區」協助街坊登記消費券，聽到有街坊打算用消費券換手機，也遇到一對年長夫婦，打算合資用券為孫兒購買結婚禮物。「政府聆聽了很多不同意見，針對市民不同處境，擴闊了使用範圍，無論是細水長流『慢慢搣』，抑或想一筆過購買大件或高價產品，都應該能滿足所需。」
他亦指出，政府鼓勵四間獲選定的電子支付工具營運商良性競爭，商場及商戶亦合力疊加推出更多優惠「可以說，由政府帶頭出錢，電子支付工具及商場配合『加碼』增值，市民受惠更多，亦為振興經濟帶來更大的乘數效應。」
零售業作為受惠於電子消費券的「大戶」，香港零售管理協會會長謝邱安儀認為，今次電子消費券調整了期數安排，同時容許合併使用，日常生活消費以至貴價商品都能涵蓋得到，加上各電子支付平台都積極與零售業界合作提供不同優惠，成功帶動全民消費氣氛，故預計業界普遍可有數個百分比至一成多的生意增長。
電子支付工具營運商以優惠吸客
謝邱安儀指出，為了最大程度把握消費券商機，不少商戶都加裝了各種電子支付工具，「例如以往賣高端產品的商戶一般好少用八達通，但由於預料不少顧客會以八達通領取消費券，所以他們選擇了加裝。」此外，由於各電子支付工具營運商積極為小商戶提供免手續費等優惠，不少本來不接受電子支付的小商戶亦趁機安裝一、兩個平台備用。她預計，即使日後手續費優惠期完結，這些支付平台收取的手續費仍較信用卡低，小商戶有誘因繼續使用。
另一方面，飲食業界亦覷準消費券商機。稻苗學會主席徐汶緯指出，近兩年飲食業的確比之前更加重視電子支付，特別是去年疫情高峰期，顧客衞生意識提高，政府提倡免接觸式支付，當時已有一批食肆加裝電子支付工具。而今次派發360億元電子消費券則是「第二波」，而且力度更大，有助推動飲食業進一步採用電子支付。徐亦預計，在成本考慮下，大部份食肆將傾向提供約兩個不同的電子支付平台，供顧客選擇。
飲食業預料消費券進一步推動電子支付
此外，今次政府在考慮到市民意見後，決定讓交通費納入消費券的適用範圍。的士商會主席黃保強表示，業界向來缺乏誘因採用電子支付，但在消費券計劃推出後，有電子支付工具提供免手續費及新用戶獎賞等，吸引不少的士加裝電子支付流動收款機，「雖然數目不算很多，但總算為乘客提供多一種付款的選擇，相信電子支付未來將在業界慢慢普及。」
邁向無現金城市 心態改變最重要
一直期望香港能成為「無現金城市」的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，認為今次電子消費券將有助推動本港電子支付多元化發展，相信各電子支付平台會憑着新鮮感及各項額外優惠，吸引新用家嘗試。
在商戶層面，現時電子支付普及程度約為5至6成左右，方保僑期望消費券計劃可將普及程度提升至8成或以上，為建立「無現金城市」打下良好基礎。他又指，電子消費券對推動網購也具一定效益，不少網購平台紛紛加設更多不同的電子支付途徑，希望吸引更多人網購，「雖然消費券熱潮過後，或會有部分人『返轉頭』，但相信也有不少人會改變心態和習慣，繼續多使用電子支付工具。」
(特約)