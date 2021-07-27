【東京奧運】劍擊代表蔡俊彥港大會計畢業　失落個人賽獲室友Edan隔空打氣

▲ 蔡俊彥失落個人賽獲室友Edan隔空打氣。

東京奧運戰況緊湊，全城焦點莫過於香港劍擊運動員張家朗奪金，令全城沸騰。另一名港隊代表蔡俊彥，在男子花劍個人賽16強中雖無緣晉級，但他與大學室友的深厚友誼同樣振奮人心。

蔡俊彥在賽後接受電視台訪問時坦言：「我之前有位大學好好嘅朋友喺鏡頭前面同我講加油，我頭先成個腦都係佢啲歌，咁我祝返佢嚟緊嘅票房大賣。」而蔡俊彥口中的大學時期宿舍室友，便是近期娛樂圈人氣爆燈位MIRROR成員呂爵安（Edan）。

Edan早前在ViuTV節目《奧運有得揀》，主動提及蔡俊彥，更為蔡俊彥打氣：「佢係全世界第8名，我希望佢可以變到第一名，加油！」當獲悉蔡俊彥失落個人賽後，也在ig上繼續為室友打氣，希望他在8月1日的團體賽上獲得好成績，並留言指「香港運動員加油！團體賽加油！」

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兩人同屬港大高材生

MIRROR成員呂爵安（Edan）憑著參加ViuTV《全民造星》入行，他中學就讀可風中學（嗇色園主辦），自細已有藝術天份，從小學習鋼琴和小提琴，更考獲鋼琴8級成績。

中學畢業後於DSE考獲最佳五科25分的成績，在報JUPAS選科時，由於口才及演講方面較了得，他原本想報讀商科或社工，不過他的老師認為IT行業為未來大趨勢，故此他聽老師意見，於JUPAS首選了港大的工商管理學學士（資訊系統）。

至於蔡俊彥在小四開始接觸劍擊，並於2018年成為全職運動員，今年在男子花劍大獎賽卡塔爾站8強止步，世界排名為第8。除了劍擊出色，他更畢業於港大會計系。根據Edan在ViuTV的奧運節目中，自爆與蔡俊彥曾經是香港大學室友，在節目中為其加油。

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責任編輯：王明芳