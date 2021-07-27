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【東京奧運】乒乓混雙金牌得主水谷隼戴眼鏡比賽感人故事　患眼疾畏光欲退役為伊藤美誠奪金再出戰

健康 11:07 2021/07/27

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水谷隼戴眼鏡比賽是因為患眼疾畏光，本來想退役，但為與伊藤美誠奪金再出戰。

日本選手水谷隼與伊藤美誠本周一（26日）在東京奧運贏得乒乓球混雙金牌。水谷隼戴眼鏡比賽背後的故事有「洋蔥」，台灣著名足球評論員石明謹表示，水谷隼患了眼疾，本來想退役，但為了與拍檔伊藤美誠出戰，故他戴上特殊眼鏡出賽。

日本選手水谷隼與伊藤美誠在東京奧運贏得乒乓球混雙金牌。（新華社）

石明謹表示，患眼疾的水谷隼幾年前患眼疾，「眼睛會畏光，在光線下沒辦法看清楚球的動向，必須戴上特殊眼鏡才能改善。」2016年里約奧運，水谷隼為日本奪得乒乓球男單銅牌及男子團體銀牌。其後，他狀態下滑，原本打算在里約奧運後退役。但最終他出戰東奧，最大原因是想帶著伊藤美誠一起出戰乒乓球混雙比賽。水谷隼曾說，伊藤美誠必會為日本奪取奧運金牌。

水谷隼為了與伊藤美誠奪金再戰奧運。（新華社）

水谷隼與伊藤美誠現時分別為32和20歲，二人相差12年，同樣在靜岡縣磐田市出生。他們多年前早已相識，因學乒乓球而結緣。水谷隼的父母在日本開設乒乓球訓練中心並擔任教練，伊藤美誠自4歲在該中心學打乒乓球，不時去水谷家玩耍。

水谷隼與伊藤美誠年少時已相識，二人經常一起練習。（圖片：石明謹facebook）

點擊圖片看二人年少時的生活照：

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水谷隼高中畢業後遠赴德國升學，同時在乒乓球方面打出成績來。一回日本，他就很受小朋友歡迎，伊藤美誠也經常圍在他身邊。二人親如兄妹，伊藤美誠視水谷隼為哥哥，水谷隼每逢回到靜岡也與對方練球、玩耍。奪取奧運金牌是伊藤美誠小學時期的夢想，今年他們一同出戰東京奧運，在乒乓球混雙賽事奪得金牌，一圓心願。

點擊圖片看水谷隼與伊藤美誠比賽的英姿：

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責任編輯：羅嘉欣

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