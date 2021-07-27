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【兩台大戰】奧運開幕TVB稱收視勝ViuTV　《刑偵日記》收視跌至開播後新低

娛樂 11:07 2021/07/27

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三台展開奧運收視大戰。

「東京奧運」於上周五（23日）開幕，TVB、ViuTV與香港開電視亦展開奧運節目大戰，其中三台在開幕禮都製作不同節目迎接開幕，昨日TVB公布上周（7月19日至25日）三台電視直播收視資料，其中開幕禮有逾72%觀眾透過TVB收看，相反因奧運節目，令不少劇集播出時間調動，當中《刑偵日記》便收視再續新低。

兩台除直播開幕禮，另有安排前奏節目於上周五晚上6時開始播出，包括TVB半小時《2020東京奧運開幕典禮全情READY!》及ViuTV《奧運有得揀》有有MIRROR和ERROR助陣，並緊接連開幕禮直播。

奧運開幕，港隊運動員成為全港焦點。

【聲夢傳奇】炎明熹鍾柔美姚焯菲擬組女團　TVB派《聲夢》學員對撼MIRROR

逾7成觀眾透過TVB看奧運開幕

TVB昨日公布上周三台電視直播收視資料，當中ViuTV《奧運有得揀》收視點5.3（觀眾人數約35萬），TVB《全情READY!》收視點3.8（觀眾人數約25萬），從數字看VitTV略勝。

而TVB稍後澄清，ViuTV的收視點5.3，以傍晚6時至晚上11時的平均收視計算，之後有72%觀衆選擇透過TVB收看奧運開幕禮，晚上7時TVB直播奧運開幕禮，平均收視點14.2（觀眾人數約93萬）。

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不過開播以來收視不振的《刑偵日記》，上周奧運開幕後調至晚上10時15分播出，或影響致觀眾流失，收視下跌至11.4，比起上周的14.2再跌2.8點（約18萬觀眾），險跌破雙位數。

而上周一（19號）播出《聲夢傳奇決賽》周一晚上8:30播出，錄得23.9點的收視，收視不俗，但緊接周二、三、四播出的奧運節目兩晚的《明星運動會》平均只錄得14.3點，未能製造聲勢。

同場加映：MIRRORXERROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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