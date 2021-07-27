【東京奧運】兩代奧運金牌得主對談　李麗珊感謝張家朗：你為香港創造了奇蹟

▲ 「劍神」張家朗在奪金後，與1996年奧運金牌得主「風之后」李麗珊進行視像訪問。

香港「劍神」張家朗在男子個人花劍決賽，力挫上屆奧運冠軍、意大利選手加羅素，為香港奪得今屆奧運首面金牌，亦是香港歷史上第二面奧運金牌。香港開電視在賽後安排了，香港首名奧運金牌得主李麗珊視像訪問張家朗，互相分享摘金感受。

▲ 香港開電視安排了「風之后」李麗珊視像訪問「劍神」張家朗。（影片截圖）

兩代奧運金牌得主對談

昨晚（26日）香港開電視於節目《開電視睇奧運》中，安排了1996年奧運滑浪風帆金牌得主「風之后」李麗珊，與張家朗進行對談。珊珊率先恭喜家朗，並表示非常高興相隔25年後，終於「有人接到我個金牌」。問到家朗贏得冠軍時有何感受，他直言不敢相信是事實，

好像你（珊珊）剛才所說，當你1996年拿金牌時，96年我自己都未出世，直至現在我終於可以奪得金牌，覺得非常開心。

珊珊回想起當年自己於奧運取得金牌時，第一時間想感謝舅父，而家朗表示自己亦想多謝家人，感謝他們一直以來的幫助，以及對自己細心的照顧。

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感謝父母讓自己成為全職運動員

家朗同時也感激父母，支持自己完成中四後轉做全職運動員，明白到對於家長來說，是個冒險的決定。珊珊回應表示，自己作為母親明白感受，又相信家朗會有個美好的將來，「因為你已經為香港創造了奇蹟」。

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其後珊珊指，自己贏得金牌時正值1997年，主權移交的時期，當年香港氣氛「麻麻」，現在卻正值疫情，問家朗獎牌對自己或香港來說有何意義，家朗回答：

其實可以證明到香港人仍然係得，不要想著只是一個小城市，與國家相比很難，只要盡力、努力都一定可以做到，不要放棄。

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責任編輯：王明芳