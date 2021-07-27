【東京奧運】「劍神」舊愛馬詠茹隔空送祝福　港隊單車女神退役後轉戰KOL

▲ 「劍神」張家朗舊愛馬詠茹隔空送祝福，港隊單車女神退役後轉戰幕前。

香港「少年劍神」張家朗昨晚（26日）在東京奧運男子花劍個人賽勇奪金牌，為港爭光。前港隊單車運動員兼其舊愛馬詠茹（Vivian）在社交網站隔空送上祝福，令人再度關注二人的戀事。

張家朗昨晚於奧運男子花劍個人賽項目奪得冠軍，成為港隊於本屆奧運的首面金牌，亦刷新了香港奧運金牌紀錄，繼李麗珊後成為第二位為香港贏得奧運金牌的運動員。

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▲ 張家朗成全港焦點。（instagram圖片）

前度馬詠茹再被關注

奪金後的張家朗亦成為了全港熱話，其私生活亦被起底。雖然早前張家朗接受訪問時透露現時單身，但隨即被網民爆出其舊愛為前香港女子單車運動員、現年23歲的馬詠茹。

▲ 馬詠茹外表甜美。（instagram圖片）

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已經退役的馬詠茹今年獲邀成為Now TV的奧運主持，昨晚在張家朗奪冠後，馬詠茹在其instagram的限時動態發放照片，在張家朗的直播訪問前抹著眼淚，她寫道：「今次全香港人都為你感到驕傲」。

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▲ 昨看直播感動流淚。（instagram圖片）

曾是體壇金童玉女

據悉二人拍拖近三年，相戀期間經常放閃，是運動界內的金童玉女，馬詠茹曾於2019年接受訪問，大讚男友是位出色的運動員，提起對方時笑得甜絲絲。

而張家朗的社交帖文中，過去經常出現「#cklmwy」的hashtag，是二人名字的簡寫，由2018年初出現，最後一則出現此hashtag的帖文已是去年的11月。

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▲ 二人昔日合照。（instagram圖片）

雖然這段戀情告終，但二人仍保持不錯的關係，在社交網站仍有互相追蹤，亦有在對方的帖文中讚好。

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曾代表香港出戰亞運

馬詠茹於8歲受哥哥的影響而接觸滾軸溜冰，花了7年時間訓練，曾經是香港滾軸溜冰代表隊，在全國賽上得到不錯的排名。

後來遇到單車教練的賞識，於中四才開始接受專業單車訓練，只用了三年時間已被入選港隊並代表香港出戰，於亞洲賽奪得優秀成績。

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▲ （instagram圖片）

後來她為了應付DSE而決定退出港隊，成功考入中文大學酒店管理學系，後來香港自由車隊總教練沈金康親自出馬，誠邀馬詠茹重返港隊，幾經掙扎後她決定休學復出，2017年首次在比賽中與李慧詩合作，並於印度比賽中奪得銀牌。

▲ （instagram圖片）

雖然她曾表示沒有後悔休學重返體育界，並揚言視東奧為目標，但於2019年與李慧詩在亞運取得團體競速賽銀牌後，決定再次宣告退役，重返校園。

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近年馬詠茹亦開始轉戰「KOL」界別，早前曾獲邀主持歐國盃節目，獲強尼大讚有綜藝感，後來再度獲邀到Now TV主持奧運節目。笑容甜美的她亦受到不少品牌垂青，邀請她出席活動賣廣告。

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