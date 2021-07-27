【東奧奪金】貝鈞奇賽前已看好張家朗有機會奪獎　雷雄德讚有拼搏精神

▲ 港隊劍擊代表的張家朗贏得本港史上第二面奧運金牌。

港隊劍擊代表的張家朗在東京奧運會男子花劍個人賽上，贏得本港史上第二面奧運金牌。奧運香港代表團團長貝鈞奇表示對於張家朗奪金是喜出望外，又指在張晉級四強後已覺得其有機會奪獎；浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德亦讚揚張家朗在運動場上展現的拼搏精神。

奧運香港代表團團長貝鈞奇表示，整個團隊都感到好興奮，特別是張家朗在在8強賽時曾落後9:14，但張家朗在劣勢下一分一分追上來，最終擊敗對手晉級，反映運動員永不言棄，在任何情況下都迎難而上的精神，對運動員及市民都是很好的鼓勵。

他又形容張家朗奪金是喜出望外，指張家朗在比賽中表現冷靜，在劣勢下應如何做，最後取勝：

大家都知道劍擊項目一向是歐洲國家的天下，而張家朗拎到天下第一劍，大家都好興奮！

貝鈞奇又提到，根據張家朗賽前狀態，看好他機會奪獎牌並提醒他要放鬆。在張家朗晉級四強後，劍擊隊總教練和張家朗自己都覺得有衝金希望。

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浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德於同一節目表示，張家朗發揮了在運動場上展現的拼搏精神，又指奧運是一個教育的好機會，

奧運更快更高更強更團結，最終都沒有說要拎金牌。

雷雄德又說，張家朗的拼搏歷程、成長的故事有起有落，正反映出運動與人生相似，這就是運動可觸動市民的原因。他又說，體育學院的精英培訓、科學化管理以及運動場上如何恢復心理狀態，過去做了好多工作。

張家朗的隊友劍擊運動員崔浩然亦表示，在張家朗奪金後感到十分興奮，其心情仍未能平復，在出發前的狀態已經很好，其致勝關鍵是即使落後仍努力追分，其轉換技術的速度很快，展現出世界級水平，又希望透過張家朗奧運奪金，可以推動更多人參與劍擊運動。

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責任編輯：郭詩詩