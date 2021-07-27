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【聲夢傳奇】炎明熹劇集處女作《青春本我》下月開拍 　《聲夢》15位學員各擁個人單曲

娛樂 12:05 2021/07/27

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一班《聲夢》學員下月參與拍攝新劇。

音樂選秀節目《聲夢傳奇》已圓滿結束，而TVB進行連串力捧《聲夢》學員的計劃，除安排15位學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、冼靖峰、何晉樂、詹天文、黃奕斌、孫漢霖、潘靜文、林沚羿、張馳豪、林智樂、蔡愷穎、林君蓮在下月舉行首次售票大型演唱會外，更落實全員參演劇集《青春本我》。

劇集找來著名編劇李敏任編審，她接受媒體訪問時透露新劇集音樂、歌舞及心理等元素於一身。據知，每集均配上學員獻唱的歌曲，即15位學員各擁自己的單曲，向著歌星夢邁向一大步。

【聲夢傳奇】15位學員8月首開售票演唱會　TVB乘勢開拍《聲夢》校園劇

15位學員下月參演新劇。（經濟日報圖片）

開劇力捧《聲夢》學員

無綫副總經理曾志偉早前表示，會安排《聲夢傳奇》一眾學員拍青春劇。現在真的「找數」開拍劇集《青春本我》。

據知，該劇一共有15集，由李敏擔任編審，李敏曾任填詞人、電影編劇、DJ及作家，今年初亦為ViuTV劇集《太平紋身店》任編審。

新劇找來李敏任編審。 (東星圖片)

《盛‧舞者》加盟演出

劇集除15位《聲夢》學員參演外，還有近日參與《盛‧舞者》的Anisha以及王祖藍表弟「孖八」李俊華參與演出，他們又可大晒舞技。

李敏近日於港大攻讀心理學碩士課程，而劇集《青春本我》集校園青春和歌舞音樂元素外，更是一套心理劇，李敏接受媒體訪問時表示，今次找來教師及輔導心理學家擔任編劇團隊，故當中有不少真實個案作參考。

三料冠軍炎明熹獲公司力捧，為新劇任女一。（取自instagram）

此外每集均配上一首由《聲夢》學員主唱的歌曲，《青春本我》一共有15集，即炎明熹、姚卓菲及鍾柔美等均有自已的單曲。

而身為編審的李敏早前跟15位學員見面，對談間了解學員自身的小故事，李敏亦被深受感動。其中一位學員更透露，為追夢做過不少工作，包括地盤工、炒散和送外賣等。

【聲夢傳奇】炎明熹鍾柔美姚焯菲擬組女團　TVB派《聲夢》學員對撼MIRROR

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翻看資料，TVB過往製作的青春校園劇不多，較為令人認識的是《當四葉草碰上劍尖時》、《赤沙印記@四葉草.2》，而今次找來炎明熹及姚卓菲等人氣學員拍劇，或能為觀眾帶來新鮮感。

同場加映：鍾柔美姚卓菲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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