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【全民造星III】ANSONBEAN正式出道　跟Edan爭新人獎不怕對撼

娛樂 11:35 2021/07/27

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ANSONBEAN獲欣宜和折骨Ben撐場。

《全民造星III》奪季軍的ANSONBEAN（陳毅燊）早前自加盟寰亞唱片，推出首支單曲《CRUSH （oh no！）》正式出道，昨晚唱片公司為他舉行盛大記招，師姐鄭欣宜、同門「折骨Ben」趙祥誠，及ANSONBEAN家人好友都有到場支持，場面熱鬧。

ANSONBEAN記招上唱跳主打歌《CRUSH （oh no！）》，跟參加《造星III》的戰友Timo和NY表演勁舞，其後一同欣賞新歌MV首播。

發布會開始前，欣宜捧住一籃香蕉突襲ANSONBEAN化妝間，她說：「恭喜你，上次你送咗一梳蕉俾我，我今次曬你冷，送你四梳蕉，『蕉』氣勃勃！」ANSONBEAN非常驚喜：「真係好多，成籃送嚟！」欣宜續說：「呢啲熟啲，上次你送嗰啲綠色，依家成熟了，加油！」Ben則表演折骨舞助慶，全場氣氛高漲！

欣宜送上一籃蕉給ANSONBEAN。

首個發布會圓滿成功，ANSONBEAN坦言心情仍然興奮緊張，笑言腎上腺爆升，他說：「籌備兩個多月的新歌和MV終於面世，好開心。外公、外婆、父母、弟弟及一班好友前來一起玩，好似開Party，感激大家一齊歡呼。」密密操肌，練得一副好身材，他笑言想大家Focus於新歌上，故會將「秘密武器」留到最後。

對於未來發展，他說：「不會局限於做跳唱歌手，我都鍾意慢歌，亦會拍電影和電視劇。」他又稱特別希望與師兄馮允謙合作：「我覺得他唱歌好好聽，將有一首歌由他佢寫給我，好期待！」發布會綵排期間，他追看港隊劍擊代表張家朗東京奧運男子花劍決賽，連同自己首個發布會，雙重緊張，出場前得知對方成功奪金特別興奮，讚嘆是大好日子，說：「他很爭氣，我都要一齊爭氣，做好自己，為香港爭光。」

今年底樂壇新人獎戰況激烈，MIRROR的Edan（呂爵安）、肥仔@ERROR及《造星》的MC張天賦都有份角逐，ANSONBEA坦言沒信心攞獎：「我有聽他們啲歌，都好鍾意，不能講誰是對手，今個月好多人出歌，不怕比較。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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