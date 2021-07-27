【文青展覽】誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」展    山系風鈴祭迎來祝福

▲ 誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」山系風鈴祭巡迴展。(相片來源︰誠品生活)

誠品生活時有特展，在暑期之際他們就與駐場藝香港藝術家「山有文西」合作，呈獻「願山．蟲鳴」山系風鈴祭巡迴展，在尖沙咀店打造「心靈餵飼」的後花園，以一字排開的風鈴裝置和山嶺寫生作品，充滿和風的輕盈風格。

▲ 山系風鈴祭巡迴展極具夏日和風情調。(相片來源︰誠品生活)

相傳山祭可祈求神明賜福，無病息災，只要懷抱崇敬及感謝的心繞行大自然一圈，山神便會聆聽我們心中的話語和祈願。

▲ 風鈴展透明物料及畫紙繪畫香港山嶺及本地蝴蝶品種。(相片來源︰誠品生活)

▲ 香港藝術家「山有文西」原名吳曼詩，愛以繪畫、寫生記錄香港的山脈景貌。(相片來源︰誠品生活)

是次展覽以「香港自然」為主題，利用透明物料及畫紙繪畫香港山嶺及本地蝴蝶品種，配襯窗外幻變的天氣，感受著最自然的風景。當中以有透明風鈴的手工織繩、特製木牌等構成獨特的祈願風鈴，盛載對本地大自然的關注。部分風鈴、透明物料、玻璃瓶罐、繩索及卡紙均為循環再造的二手物，源自商場展覽及商店的廢棄資源，藉此鼓勵大家嘗試奉行綠色生活，多舊物重用以保育環境。

▲ 參加工作坊可親手製作風鈴。(相片來源︰誠品生活)

為配合是次展覽，場內還即席教授參加者逐步製作專屬風鈴。參加者能學習到繪畫風鈴的小技巧，以及組成各風鈴組件的秘訣。

地點︰誠品生活尖沙咀店2/F文創聚落

費用︰$330/位 (包括球形透明風鈴一個、織繩、吊飾及大自然素材、繪畫工具租用、盛載風鈴紙盒一個、導師費)

日期及時間︰

7月29日（四) 1pm至3pm / 330pm至530pm

8月28日（六) 1pm至3pm / 330pm至530pm

8月6日（五) 1pm至3pm / 330pm至530pm

8月29日（日）1pm至3pm / 330pm至530pm

8月7日（六) 13:00-15:00

8月13日（五) 1pm至3pm

8月15日（日) 1pm至3pm / 330pm至530pm

8月20日（五) 1pm至3pm / 330pm至530pm

8月21日（六) 1pm至3pm / 330pm至530pm

8月28日（六) 1pm至3pm / 330pm至530pm

8月29日（日）1pm至3pm / 330pm至530pm

記者︰馮柏偉