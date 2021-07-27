【酒店優惠】每晚最平380元Staycation歎啤酒睇奧運　旭逸酒店聯乘本地手工啤夏日住宿優惠【內附連結】

▲ 舒適地在酒店歎住本地啤酒，睇奧運撐香港運動員最正。(酒店提供)

旭逸酒店‧荃灣及旭逸雅捷酒店‧荃灣兩間酒店今夏首次與香港本地手工啤酒品牌「瘋啤」合作，即日起至8月31日聯乘推出「悠然夏日」住宿套餐，為大家打造一個冰爽涼快的假期。

除了入住寬敞舒適的客房外，並可於^Eat@ease餐廳享用雙人半自助晚餐，更可獲贈香港本地手工啤酒4支及^個人護理・零食小禮包一份，為夏日帶來味覺與視覺的雙重驚喜。(^只適用於入住旭逸酒店‧荃灣)

1. 旭逸酒店‧荃灣

價錢 周日至四 $650

周五、六及公眾假期 $700 (已包加一服務費) 優惠包括 - 個人護理・零食小禮包一份

- 每次入住每房可享免費手工啤酒4支 (4種口味：山楂啤、液體麵包、花露水小麥啤及鴦)

- 於Eat@ease餐廳尊享雙人半自助晚餐 (包含價值港幣288元或以下之主菜)

- 入住標準客房一晚

- 免費無線上網 預訂日期 即日至2021年8月31日 入住日期 即日至2021年8月31日

查詢︰3958 8368 或按此預訂連結

2.旭逸雅捷酒店‧荃灣

價錢 周日至四 $380

周五、六及公眾假期 $430 (已包加一服務費) 優惠包括 - 每次入住每房可享免費手工啤酒4支 (4種口味：山楂啤、液體麵包、花露水小麥啤及鴦)

- 入住標準客房一晚

- 免費無線上網 預訂日期 即日至2021年8月31日 入住日期 即日至2021年8月31日

查詢︰3958 8328 或按此預訂連結

記者：郭秀芳