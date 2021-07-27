【疫苗接種】70歲或以上長者周四起可領「即日籌」打針　每日共派發約4600個籌【內附派籌地點】

政府今日（27日）宣布，由星期四（29日）起，24間社區疫苗接種中心將向70歲或以上的長者派發「即日籌」，供沒有預約的長者在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗；另由明日（28日）起開放多7天的接種中心預約名額，即預約期由現時的3星期增至4星期，並會在本周內陸續增加社區疫苗接種中心的預約名額，以方便市民預約。

為長者而設的「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，數量有限，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。



政府發言人表示，希望該安排可以更方便長者接種疫苗。由於每日均會派發『即日籌』，呼籲長者無須過早到社區疫苗接種中心輪候。視乎長者對『即日籌』的反應和實際情況，稍後會考慮將『即日籌』推展至60歲或以上人士。

派發「即日籌」的社區疫苗接種中心地點：



科興「克爾來福」疫苗

香港中央圖書館

官涌體育館

九龍灣體育館

源禾路體育館

天暉路體育館

復星/ BioNTech 「復必泰」疫苗

山紀念公園體育館

西灣河體育館

伊利沙伯體育館

鴨脷洲體育館

曉光街體育館

彩虹道羽毛球中心

教育局九龍塘教育服務中心

何文田體育館

荔枝角公園體育館

界限街體育館

龍琛路體育館

大埔墟體育館

將軍澳體育館

東涌社區會堂

香港國際機場

林士德體育館

荃景圍體育館

友愛體育館

元朗體育館

70歲或以上的長者除可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領，惟需出示長者的香港身份證副本登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在長者接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。每位長者可由最多兩名照顧者陪同接種，陪同人士可一同接種疫苗。



24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4,600個「即日籌」。由於場地限制，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，其他設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌。



此外，由於近日預約接種新冠疫苗的市民增加，為回應市民的需求，政府將會由明日上午9時起，開放多7天社區疫苗接種中心的預約名額，以方便市民預約，現時7天的預約總額約為40萬劑次。政府會因應預約情況適當調整預約期。



市民可以透過專題網站（www.covidvaccine.gov.hk）內的預約系統，預約到29間社區疫苗接種中心或26間醫院管理局普通科門診診所接種疫苗，或自行與參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預約。

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責任編輯：郭詩詩