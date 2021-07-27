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【5000元消費券】領展4商場推電子消費獎賞　送嘉頓經典藍白格仔多士爐【內附連結】

休閒消費 12:43 2021/07/27

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

領展四商場推出電子消費獎賞，送出嘉頓零食包及多士爐。

適逢暑假，領展首次與有九十多年歷史的本地食品品牌嘉頓合作，推出「領展X嘉頓分嚐好滋味」消費換領活動。嘉頓一直提供方便的優質美食，包括麵包、餅乾、蛋糕及零食等，陪伴多代香港人成長，與領展致力連繫好生活的理念一致。

是次活動顧客只要在領展禾輋廣場及街市、沙角商場、美林商場及街市、以及頌安商場消費滿指定金額，即有機會換領嘉頓經典港式小食禮品包及嘉頓限量版嘜頭多士爐。周末禾輋廣場更特設攤位遊戲，與眾齊享夏日樂趣！

    點擊圖片放大
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    +3

消費滿50元即獲印花

想換取電子印花，顧客需先登記成為領展會員，並於推廣期內在以下四個領展商場包括禾輋廣場及街市、沙角商場、美林商場及街市及頌安商場內，以電子貨幣（信用卡、易辨事、八達通、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Tap & Go、微信支付、支付寶或其他手機支付程式）即日消費滿50元或以上，憑機印發票正本即可兌換電子印花。消費每滿50元或以上可獲電子印花1個，滿 100元或以上可獲兩個，滿150元或以上可獲三個，如此類推。

商場商戶以單一發票計算，街市商戶則可累積多於一張發票計算。每張正本發票最多可獲20個電子印花，而超級市場發票則最多可獲五個電子印花。儲滿指定數量電子印花即可於禮品換領期內換領指定禮品一份。

活動詳情按此瀏覽。

記者：王嵐

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