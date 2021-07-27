【東京奧運】陳約臨選美出身兼任大學講師　Kelly認為自己被網民誤解

▲ 陳約臨曾於2016年選「國際小姐」。

「193劍神」張家朗於東京奧運男子花劍個人賽中奪金，賽後接受香港媒體訪問，當中由TVB派出的記者陳約臨就因提問過於「花痴」上身，及多次打斷張家朗的說話，而被狠批表現有失記者專業。

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▲ 陳約臨因訪問張家朗的表現過分「花痴」而被批。（截圖）

被批採訪張家朗表現失態

陳約臨的表現有欠專業，而她的行為更是令觀眾反感，引來大眾在網上鬧爆指她不尊重場合及張家朗，又批評她的問題沒有質素。

事後，陳約臨接受媒體訪問時堅持早在2017年任體育主持時已留意張家朗，並堅持自己的提問沒錯，並無有失專業之處。

不過，大批網民仍在其IG留言鬧爆，其後她就把有關採訪東京奧運劍撃的帖文刪走。

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選美出身入行當主持

陳約臨（Kelly）出生於上海，小學來到香港定居，畢業於珠海學院新聞與傳播學系，2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項。

她於2017年加入TVB，曾主持《3日2夜》、《港生活•港享受》等，當中不乏性感演出。而陳約臨的外表並非符合港人一般的審美標準，擁有鳳眼及健康膚色的她曾自言外觀較適合外國人的品味，並不介意網民的批評。

▲ 陳約臨曾選「國際小姐」。（網上圖片）

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為日混血男友學日文

Kelly現與日本混血男友拍拖，她更為了方便溝通而學日文。雖然二人處於異地戀階段，但仍無阻甜蜜，互相信任對方，最多都只是突擊視像通話。不過，仍處於事業搏殺期的Kelly就未有結婚打算，現時只想在工作上有更多的發揮。

演藝事業以外，陳約臨亦同時為母校珠海學院新聞與傳播學系兼任講師，教授學生的採訪及主持技巧。

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另外，Kelly曾任《3日2夜》節目主持，當時已引起一些網民注意，她曾接受媒體訪問稱，也會留意討論區有關自己的評論，表示接受網民批評，更大方稱被批「單鳳眼、身材平平無奇」只覺得搞笑。不過被指有公主病，她澄清是網民的誤會，自己本身並沒公主病。

同場加映：鍾志光專訪